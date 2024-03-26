Новых медвежат впервые показали в зоопарке Алматы
Фото: pixabay
В зоопарке Алматы родились два медвежонка. Радостной новостью поделились сотрудники зоопарка на странице в Instagram. Комментаторам предлагают выбрать им имена, сообщает Zakon.kz.
Отмечено, что пополнение произошло в семье гималайских медведей Яшина и Уссури.
"Малыши появились на свет 12 декабря 2023 года, и мы рады поделиться с вами этой волнующей новостью только сейчас. Мама и малыши чувствуют себя отлично, и это уже второй приплод этой удивительной пары медведей".Пресс-служба зоопарка Алматы
В дополнении сказано, что первенец-девочка родилась в 2022 году.
"А теперь у нас два милых медвежонка-мальчика. Мама и малыши чувствуют себя хорошо. Как обычно, у мамы усиленное питание, в рационе Уссури мясо, рыба, мед, каши, фрукты, овощи, ржаной хлеб, витамины. Пока мамочка находится со своими двойняшками в домике-берлоге и на улицу не выходит".Пресс-служба зоопарка Алматы
Специалисты обращаются с просьбой к подписчикам.
"Нам нужна ваша помощь в выборе имен для наших малышей! Предлагаем вам принять участие в нашем конкурсе. Оставляйте свои предложения в комментариях, и имена, понравившиеся нашим работникам, будут выбраны для милых медвежат!"Пресс-служба зоопарка Алматы
Это не первая добрая новость. Ранее стало известно, что у пары тянь-шаньских белокоготных медведей Герды и Курманбека 29 декабря 2023 года родились два медвежонка.
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