Новых медвежат впервые показали в зоопарке Алматы

В зоопарке Алматы родились два медвежонка. Радостной новостью поделились сотрудники зоопарка на странице в Instagram. Комментаторам предлагают выбрать им имена, сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что пополнение произошло в семье гималайских медведей Яшина и Уссури.

"Малыши появились на свет 12 декабря 2023 года, и мы рады поделиться с вами этой волнующей новостью только сейчас. Мама и малыши чувствуют себя отлично, и это уже второй приплод этой удивительной пары медведей". Пресс-служба зоопарка Алматы

В дополнении сказано, что первенец-девочка родилась в 2022 году.

"А теперь у нас два милых медвежонка-мальчика. Мама и малыши чувствуют себя хорошо. Как обычно, у мамы усиленное питание, в рационе Уссури мясо, рыба, мед, каши, фрукты, овощи, ржаной хлеб, витамины. Пока мамочка находится со своими двойняшками в домике-берлоге и на улицу не выходит". Пресс-служба зоопарка Алматы

Специалисты обращаются с просьбой к подписчикам.

"Нам нужна ваша помощь в выборе имен для наших малышей! Предлагаем вам принять участие в нашем конкурсе. Оставляйте свои предложения в комментариях, и имена, понравившиеся нашим работникам, будут выбраны для милых медвежат!" Пресс-служба зоопарка Алматы

Это не первая добрая новость. Ранее стало известно, что у пары тянь-шаньских белокоготных медведей Герды и Курманбека 29 декабря 2023 года родились два медвежонка.