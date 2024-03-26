Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Новых медвежат впервые показали в зоопарке Алматы

Новых медвежат впервые показали в зоопарке Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 19:21 Фото: pixabay
В зоопарке Алматы родились два медвежонка. Радостной новостью поделились сотрудники зоопарка на странице в Instagram. Комментаторам предлагают выбрать им имена, сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что пополнение произошло в семье гималайских медведей Яшина и Уссури.

"Малыши появились на свет 12 декабря 2023 года, и мы рады поделиться с вами этой волнующей новостью только сейчас. Мама и малыши чувствуют себя отлично, и это уже второй приплод этой удивительной пары медведей".Пресс-служба зоопарка Алматы

В дополнении сказано, что первенец-девочка родилась в 2022 году.

"А теперь у нас два милых медвежонка-мальчика. Мама и малыши чувствуют себя хорошо. Как обычно, у мамы усиленное питание, в рационе Уссури мясо, рыба, мед, каши, фрукты, овощи, ржаной хлеб, витамины. Пока мамочка находится со своими двойняшками в домике-берлоге и на улицу не выходит".Пресс-служба зоопарка Алматы

Специалисты обращаются с просьбой к подписчикам.

"Нам нужна ваша помощь в выборе имен для наших малышей! Предлагаем вам принять участие в нашем конкурсе. Оставляйте свои предложения в комментариях, и имена, понравившиеся нашим работникам, будут выбраны для милых медвежат!"Пресс-служба зоопарка Алматы

Это не первая добрая новость. Ранее стало известно, что у пары тянь-шаньских белокоготных медведей Герды и Курманбека 29 декабря 2023 года родились два медвежонка.

Читайте также

паводки в РК
Паводковая обстановка осложнилась в ряде регионов Казахстана
Анастасия Московчук
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дождь
Сильный дождь, грозу и туман прогнозируют в Казахстане 26 марта
землетрясение
Четыре афтершока произошли близ Алматы за двое суток
Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о теракте в &quot;Крокусе&quot;
Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
Запущенный с Байконура корабль &quot;Союз МС-25&quot; причалил к МКС
Запущенный с Байконура корабль "Союз МС-25" причалил к МКС
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: