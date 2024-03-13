В Алматы начали сносить жилой комплекс "Мечта"

13 марта 2024 года в Алматы начат снос жилого комплекса "Мечта". Дом, построенный с многочисленными нарушениями, находится по улице Обсерватория, сообщает Zakon.kz.

По данным Управления градостроительного контроля Алматы, судебные разбирательства на снос объекта продолжались с 2022 года.

"При строительстве комплекса были допущены многочисленные нарушения, в частности, отсутствие разрешительных документов на 2 пятно на момент проверки и многочисленные отклонения от проекта по всему объекту", – уточнили специалисты.

Сам жилой комплекс расположен на земельном участке с целевым назначением для эксплуатации и обслуживания жилого дома. Таким образом, возводив жилой комплекс под видом индивидуального жилого дома, застройщик планировал реализовать квартиры, вводя в заблуждение горожан.

Ранее управлением в рамках совместной работы с Агентством РК по противодействию коррупции по усилению контроля за незаконным строительством была проведена внеплановая проверка объекта.

По результатам проверки 1 августа 2022 года в отношении заказчика (физлицо) приняты административные меры в соответствии с КоАП РК и выдано предписание на устранение допущенных нарушений, которое заказчиком в свою очередь не было исполнено.

19 октября 2022 года в Медеуский районный суд направлено исковое заявление о сносе объекта, после чего последовали продолжительные судебные разбирательства. 20 июля 2023 года решением Алматинского городского суда иск на снос удовлетворен.

"30 января 2024 года Верховный суд оставил без изменений постановление Алматинского городского суда от 20 июля 2023 года о сносе объекта", – заключили в управлении.

24 января 2024 года Управление градостроительного контроля Алматы обратилось с заявлением к жителям города. Тогда в ведомстве обновили список жилых комплексов, которые не рекомендуют рассматривать для покупки. С полным списком можно ознакомиться здесь.