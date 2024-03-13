Аким ЗКО поручил усилить противопаводковую работу в регионе
Фото: пресс-служба акимата Западно-Казахстанской области
В Западно-Казахстанской области усиленными темпами идут противопаводковые работы.
Аким региона Нариман Турегалиев осмотрел головные сооружения Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы, расположенные в селе Кушум района Байтерек, и Кировское водохранилище в Акжаикском районе, проверив их готовность к пропуску весеннего паводка.
Фото: пресс-служба акимата Западно-Казахстанской области
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Специалисты филиала РГП "Казводхоз" доложили о технических характеристиках водохозяйственных объектов и о ходе подготовки к весеннему паводку. Напомню, Урало-Кушумская оросительно-обводнительная система – это крупнейшая ирригационная система нашего региона. В состав головных сооружений входят шлюз-регулятор пропускной способностью 125 кубометров в секунду, сбросное сооружение пропускной способностью 250 кубометров в секунду, магистральный канал протяженностью 22 км, система дамб, расположенных в пойме реки Урал. После этого посетил Кировское водохранилище, расположенное в п. Тоган Акжаикского района", – написал аким области.
На сегодняшний день в ЗКО на объектах оросительно-обводнительной системы ведутся работы по реконструкции, которая проводится впервые с 60-70-х годов прошлого века. В 2023 году проведена соответствующая работа с профильным министерством, в результате из республиканского бюджета выделено финансирование.
Фото: пресс-служба акимата Западно-Казахстанской области
На Кировском водохранилище завершены работы по односторонней механизированной очистке подводящего канала на протяженности 8 км, а также завершены бетонные работы по ремонту сбросного сооружения, строительство шандорохранилищей на головных сооружениях магистральных каналов, ведется строительство двух зданий КПП.
Фото: пресс-служба акимата Западно-Казахстанской области
По итогам визита аким ЗКО Нариман Турегалиев поручил ответственным специалистам провести максимально активную работу по предупреждению паводков.
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