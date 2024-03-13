Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Аким ЗКО поручил усилить противопаводковую работу в регионе

Аким ЗКО поручил усилить противопаводковую работу в регионе, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 14:48 Фото: пресс-служба акимата Западно-Казахстанской области
В Западно-Казахстанской области усиленными темпами идут противопаводковые работы.
Аким региона Нариман Турегалиев осмотрел головные сооружения Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы, расположенные в селе Кушум района Байтерек, и Кировское водохранилище в Акжаикском районе, проверив их готовность к пропуску весеннего паводка.
Аким ЗКО поручил усилить противопаводковую работу в регионе, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 14:48

Фото: пресс-служба акимата Западно-Казахстанской области

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Специалисты филиала РГП "Казводхоз" доложили о технических характеристиках водохозяйственных объектов и о ходе подготовки к весеннему паводку. Напомню, Урало-Кушумская оросительно-обводнительная система – это крупнейшая ирригационная система нашего региона. В состав головных сооружений входят шлюз-регулятор пропускной способностью 125 кубометров в секунду, сбросное сооружение пропускной способностью 250 кубометров в секунду, магистральный канал протяженностью 22 км, система дамб, расположенных в пойме реки Урал. После этого посетил Кировское водохранилище, расположенное в п. Тоган Акжаикского района", – написал аким области.
На сегодняшний день в ЗКО на объектах оросительно-обводнительной системы ведутся работы по реконструкции, которая проводится впервые с 60-70-х годов прошлого века. В 2023 году проведена соответствующая работа с профильным министерством, в результате из республиканского бюджета выделено финансирование.
Аким ЗКО поручил усилить противопаводковую работу в регионе, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 14:48

Фото: пресс-служба акимата Западно-Казахстанской области

На Кировском водохранилище завершены работы по односторонней механизированной очистке подводящего канала на протяженности 8 км, а также завершены бетонные работы по ремонту сбросного сооружения, строительство шандорохранилищей на головных сооружениях магистральных каналов, ведется строительство двух зданий КПП.
Аким ЗКО поручил усилить противопаводковую работу в регионе, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 14:48

Фото: пресс-служба акимата Западно-Казахстанской области

По итогам визита аким ЗКО Нариман Турегалиев поручил ответственным специалистам провести максимально активную работу по предупреждению паводков.

Читайте также

Очередная операция по Казахстану: проверят все стройобъекты и рынки
Очередная операция по Казахстану: идет проверка стройобъектов и рынков
В Алматы начали сносить жилой комплекс &quot;Мечту&quot;
В Алматы начали сносить жилой комплекс "Мечта"
Айсулу Омарова
Западно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
загорелась машина
Машина вспыхнула в Алматы напротив торгового дома
В Казахстане изменились правила медицинского освидетельствования
В Казахстане изменились правила медицинского освидетельствования лиц с инвалидностью
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: