Аким ЗКО поручил усилить противопаводковую работу в регионе

На сегодняшний день в ЗКО на объектах оросительно-обводнительной системы ведутся работы по реконструкции, которая проводится впервые с 60-70-х годов прошлого века. В 2023 году проведена соответствующая работа с профильным министерством, в результате из республиканского бюджета выделено финансирование.