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Законодательство РК

Акиму Западного Казахстана поручили усилить противопаводковые меры

ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 09:15 Фото: primeminister.kz
Первый заместитель премьера Роман Скляр ознакомился с паводковой ситуацией в Западно-Казахстанской области и поручил усилить противопаводковые работы в регионе, сообщает Zakon.kz.

В рамках рабочей поездки вице-премьер облетел подтопленные участки Теректинского, Сырымского, Каратобинского районов, а также изучил паводковую ситуацию в Уральске.

Из доклада акима области Наримана Турегалиева стало известно, что в ЗКО из-за паводков эвакуировали 874 человека. В четырех районах и областном центре объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба. По его словам, паводковая обстановка усложнена обильными осадками.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 09:15

Фото: primeminister.kz

В ликвидации последствий паводков в Западно-Казахстанской области участвуют 1168 человек личного состава ДЧС, местных исполнительных органов, Минобороны и МВД РК. Задействованы 306 единиц техники и 146 мотопомп. Также привлечены силы и средства двух воинских частей и ДЧС Мангистауской области. Дополнительно задействованы два вертолета Ми-8 Погранслужбы КНБ.

В регионе создана специальная комиссия, которая начала подсчет нанесенного стихией ущерба. Скляр поручил усилить противопаводковые работы по всем направлениям и в первую очередь обеспечить безопасность граждан.

Также от паводков страдает Актюбинская область: из недавнего – в регионе прорвало плотину близ села Жургенова.

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