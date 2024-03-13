Очередная операция по Казахстану: идет проверка стройобъектов и рынков

С 11 марта 2024 года в Казахстане проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Мигрант". Полиция проверяет строительные объекты, рынки, организации и работодателей, которые используют наемный труд иностранцев, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении Министерства внутренних дел отмечено, что за два дня операции выявлено 3093 нарушения миграционного законодательства.

"207 работодателей привлечено к ответственности за незаконное использование иностранной рабочей силы. За несвоевременное информирование полиции о пребывающих у них иностранцах привлечено 1117 физических и юридических лиц. Вынесено 344 судебных решения о выдворении нарушителей миграционного законодательства из страны". Пресс-служба МВД РК

Также сказано, что из страны принудительно выдворили 39 иностранцев. Всем выдворенным закрыт въезд в Казахстан на пять лет.

Примечательно, что нарушить миграционное законодательство иностранцам помогают сами казахстанцы.

Немалая часть нарушений связана с привлечением иностранцев на работу без получения для этого разрешительных документов.

К примеру, в Туркестанской области выявлено 20 иностранцев, которые незаконно занимались строительством школы. Тем временем в Мангистауской области на каменном карьере было выявлено 36 граждан Узбекистана, работавших без разрешительных документов.

Аналогичные факты выявлены в Алматы и Шымкенте, а также Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях. Незаконно осуществлявшие трудовую деятельность иностранцы и их работодатели привлечены к ответственности.

"В Жамбылской области установлена причастность двух казахстанцев в организации незаконной миграции из Кыргызстана шести иностранцам. По данному факту ведется досудебное расследование. В Алматы выявлены две гражданки с африканского континента, которые занимались оказанием боди-массажа". Пресс-служба МВД РК

Кроме того, за два дня задержано 19 разыскиваемых иностранных преступников, которые под разными предлогами пытались легализоваться и жить в Казахстане.

Выявлено восемь фактов незаконного пересечения государственной границы и незаконного пребывания.

"Так, были задержаны граждане Турции, один из которых пытался укрыться от узбекского правосудия, второй же в обход официального пункта пропуска незаконно пересек государственную границу. В аэропорту Шымкента транспортными полицейскими были задержаны две гражданки Узбекистана с поддельными "казахстанскими" паспортами, которые они приобрели в Стамбуле", – уточнили специалисты.

6 марта 2024 года стало известно, что в Казахстане обновили правила регистрации иностранцев и беженцев.

Теперь прием документов на постоянную регистрацию осуществляется для постоянно проживающих в Казахстане иностранцев и лиц без гражданства подразделением МВД в Государственной корпорации посредством информационной системы "Регистрационный пункт "Документирование и регистрация населения" (РП ДРН).