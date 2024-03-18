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Проверка стройобъектов и рынков: 121 иностранца депортировали из Казахстана

Проверка стройобъектов и рынков: 121 иностранца депортировали из Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 09:18 Фото: polisia.kz
В Казахстане проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Мигрант", в ходе которого 121 иностранца выдворили из страны. Об этом 18 марта 2024 года рассказали в Министерстве внутренних дел (МВД) РК, передает Polisia.kz.

За пять дней операции выявлено более 10 тыс. правонарушений, связанных с миграционным законодательством:

  • за нарушение правил пребывания привлечены к ответственности 4475 иностранцев;
  • за незаконное осуществление трудовой деятельности – 2118 иностранцев;
  • за незаконное использование иностранной рабочей силы – 613 работодателей;
  • за несвоевременное информирование полиции о пребывающих у них иностранцах – 2624 физических и юридических лица.

Кроме того, выявлено девять фактов двойного гражданства, аннулировано 113 видов на жительство иностранца.

"Вынесено 850 судебных решений о выдворении нарушителей миграционного законодательства из страны. Принудительно выдворен 121 иностранец. Всем выдворенным закрыт въезд в Казахстан на пять лет. Задержано 37 иностранцев, находящихся в розыске".Пресс-служба МВД РК
Проверка стройобъектов и рынков: 121 иностранца депортировали из Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 09:18

Фото: polisia.kz

Миграционная служба напоминает казахстанцам, приглашающим иностранцев в страну, о необходимости организации своевременного выезда из страны приглашенных иностранных граждан.

"Благодаря неравнодушным гражданам, которым важна безопасность и должный общественный порядок, выявлен ряд нарушений. Так, в Алматы владелец частного хостела сообщил в миграционную службу о подозрительных лицах, проживающих в хостеле. При проверке установлено 30 иностранцев с нарушением сроков пребывания".Пресс-служба МВД РК

Полицией работа по предупреждению и выявлению нарушений миграционного законодательства продолжается.

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Оперативно-профилактическое мероприятие "Мигрант" стартовало в Казахстане с 11 марта 2024 года. Сообщалось, что полиция проверяет строительные объекты, рынки, организации и работодателей, которые используют наемный труд иностранцев.

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