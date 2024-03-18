Проверка стройобъектов и рынков: 121 иностранца депортировали из Казахстана

Фото: polisia.kz

В Казахстане проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Мигрант", в ходе которого 121 иностранца выдворили из страны. Об этом 18 марта 2024 года рассказали в Министерстве внутренних дел (МВД) РК, передает Polisia.kz.

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