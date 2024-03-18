Проверка стройобъектов и рынков: 121 иностранца депортировали из Казахстана
За пять дней операции выявлено более 10 тыс. правонарушений, связанных с миграционным законодательством:
- за нарушение правил пребывания привлечены к ответственности 4475 иностранцев;
- за незаконное осуществление трудовой деятельности – 2118 иностранцев;
- за незаконное использование иностранной рабочей силы – 613 работодателей;
- за несвоевременное информирование полиции о пребывающих у них иностранцах – 2624 физических и юридических лица.
Кроме того, выявлено девять фактов двойного гражданства, аннулировано 113 видов на жительство иностранца.
"Вынесено 850 судебных решений о выдворении нарушителей миграционного законодательства из страны. Принудительно выдворен 121 иностранец. Всем выдворенным закрыт въезд в Казахстан на пять лет. Задержано 37 иностранцев, находящихся в розыске".Пресс-служба МВД РК
Фото: polisia.kz
Миграционная служба напоминает казахстанцам, приглашающим иностранцев в страну, о необходимости организации своевременного выезда из страны приглашенных иностранных граждан.
"Благодаря неравнодушным гражданам, которым важна безопасность и должный общественный порядок, выявлен ряд нарушений. Так, в Алматы владелец частного хостела сообщил в миграционную службу о подозрительных лицах, проживающих в хостеле. При проверке установлено 30 иностранцев с нарушением сроков пребывания".Пресс-служба МВД РК
Полицией работа по предупреждению и выявлению нарушений миграционного законодательства продолжается.
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Оперативно-профилактическое мероприятие "Мигрант" стартовало в Казахстане с 11 марта 2024 года. Сообщалось, что полиция проверяет строительные объекты, рынки, организации и работодателей, которые используют наемный труд иностранцев.