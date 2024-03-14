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Законодательство РК

Нарушения в сфере госзакупок: 10 млрд тенге взыскала в доход государства Генпрокуратура

Нарушения в сфере госзакупок: 10 млрд тенге взыскала в доход государства Генпрокуратура, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 09:47 Фото: Zakon.kz
Генеральная прокуратура Казахстана 14 марта 2024 года отчиталась о принимаемых мерах по обеспечению законности в сфере государственных закупок и расходования бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.

По данным главного надзорного органа, в сфере госзакупок расходуется более четверти бюджета страны.

"Всего в 2023 году установлено более 2,5 тыс. нарушений на всех стадиях – от планирования до приемки товаров, работ и услуг. По ним внесено 1,4 тыс. актов надзора. Принятыми мерами в доход государства взыскано 10 млрд тенге", – говорится в сообщении.

Также в Генпрокуратуре привели пару примеров нарушений, выявленных в сфере госзакупок:

  • в Таразе по конкурсу на реконструкцию тепломагистрали выявлено установление необоснованных требований к потенциальным поставщикам;
  • в Акмолинской области отдельные районные акиматы без разработки проектно-сметной документации намеревались приобрести блочно-модульные котельные.
"Незаконные конкурсы отменены и проведены в соответствии с требованиями законодательства".Пресс-служба Генпрокуратуры РК

Вместе с тем отмечается, что в этой же области спецпрокурорами расследовалось уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при строительстве наружных сетей электроснабжения ЖСК "Жайлау Сити" и МЖК "Курылтай".

"30 октября 2023 года руководитель отдела строительства Целиноградского района С. и директор РГП на ПХВ "Енбек-Аршалы" А. приговорены к семи и восьми годам лишения свободы, соответственно, директор ТОО "Астана ЭлектроСтройКомплект" С. – к семи годам условно".Пресс-служба Генпрокуратуры РК

Кроме того, в конце прошлого года в Министерстве финансов РК и местных исполнительных органах проведены проверки для установления системных проблем в сфере госзакупок.

"Выявлены факты неоднозначного применения норм законодательства о госзакупках, длительного рассмотрения возражений на акты органов внутреннего государственного аудита и другие нарушения. По итогам в правительство внесено представление. По акту надзора разработана дорожная карта, которой предусмотрены мероприятия по улучшению системы госзакупок, в том числе путем совершенствования законодательства".Пресс-служба Генпрокуратуры РК

4 марта 2024 года стало известно, что в Казахстане вводят новые элементы камерального контроля госзакупок. Подробности здесь.

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Генпрокуратура Генеральная прокуратура РК Казахстан
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