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Экономика и бизнес

Сокращение автобусов на маршрутах в Алматы обрастает новыми подробностями

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 15:31 Фото: Zakon.kz
В Сети появилась информация о том, что акимат Алматы задолжал городским автопаркам общественных перевозок крупную сумму денег, в связи с чем они сократят количество автобусов на маршрутах. В акимате прокомментировали ситуацию, сообщает Zakon.kz.

В распространенном 2 ноября 2026 года уведомлении, направленном на имя акима Алматы Дархана Сатыбалды, автобусные парки выражают обеспокоенность "систематическими задержками выплат субсидий за осуществление социально значимых пассажирских перевозок по городским маршрутам". Утверждается, что это привело к значительному ухудшению финансового положения перевозчиков и образованию задолженности перед поставщиками топлива, запчастей и других ресурсов.

"В связи с изложенным официально уведомляем вас о том, что в случае непогашения задолженности по субсидиям ... со 2 ноября 2026 года перевозчики будут вынуждены сократить выпуск автобусов на городские и пригородные маршруты до 30% от планового выпуска...", – говорится в уведомлении.

уведомление акиму Алматы о сокращении автобусных маршрутов, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 15:31

Фото: Threads/k_s_m9999

Редакция обратилась в акимат города за комментарием.

"Управление организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы не отказывается от выплаты оставшихся сумм субсидий перевозчикам. Данный вопрос будет рассмотрен при очередной корректировке городского бюджета", – говорится в ответе.

В ведомстве сообщили, что с начала 2026 года проводится поэтапная оптимизация объемов субсидирования с целью рационального использования бюджетных средств.

"В частности, скорректированы графики движения отдельных автобусных маршрутов с учетом пассажиропотока. В течение года расчеты по субсидированию осуществлялись с учетом ранее действовавших и скорректированных объемов финансирования. Параллельно проводится анализ маршрутной сети, загруженности автобусов и фактического пассажиропотока. Также ведется работа по внедрению единой контрольно-линейной службы для повышения уровня оплаты проезда и точности учета пассажиров", – добавили в управлении.

При этом перевозчикам направили уведомления о необходимости обеспечения полного выпуска автобусов на маршруты в соответствии с утвержденными планами.

"Проводимые меры направлены на эффективное использование бюджетных средств при сохранении доступности и качества общественного транспорта", – резюмировали в управлении.

28 октября стало известно, что в Алматы решили поменять расписание движения маршрутов. Днем, когда пассажиров меньше, количество автобусов сократили, а утром и вечером их будут пускать чаще. Власти также заявили, что в часы пик более 40% пассажиров не оплачивают за проезд. Из-за этого трудно определить реальный пассажиропоток.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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