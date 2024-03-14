"Дни здоровья" на горнолыжных базах организовал для детей акимат Усть-Каменогорска

Здесь ребят встречают инструкторы по горным лыжам и сноуборду. Для детей проводятся мастер-классы, прогулки-экскурсии, организуют активные игры и эстафеты. Также обеспечивается горячее питание. В акимате Усть-Каменогорска инициативе дали название "День здоровья".

С начала года в "Днях здоровья" уже успели поучаствовать более 200 ребят. Проводить их будут до апреля, пока в горах не завершится лыжный сезон.