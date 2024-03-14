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"Дни здоровья" на горнолыжных базах организовал для детей акимат Усть-Каменогорска

&quot;Дни здоровья&quot; на горно-лыжных базах организовал для детей акимат Усть-Каменогорска, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 12:06 Фото: информационный центр Усть-Каменогорска
Школьники из социально уязвимых семей Усть-Каменогорска получили новую возможность приобщаться к спорту и с пользой проводить время в выходные. Городские власти организовали бесплатные выезды на горнолыжную базу "Алтайские Альпы".
Здесь ребят встречают инструкторы по горным лыжам и сноуборду. Для детей проводятся мастер-классы, прогулки-экскурсии, организуют активные игры и эстафеты. Также обеспечивается горячее питание. В акимате Усть-Каменогорска инициативе дали название "День здоровья".
"Это универсальный проект. Во-первых, мы приносим пользу детям, которые не всегда могут самостоятельно участвовать в подобных мероприятиях. Во-вторых, оплачивая работу инструкторов и базы за счет бюджета, мы поддерживаем туристический кластер региона. И в-третьих, мы делаем популярнее зимние виды спорта. А это один из перспективных секторов туристической отрасли в ВКО", – рассказал аким города Жаксылык Омар.
С начала года в "Днях здоровья" уже успели поучаствовать более 200 ребят. Проводить их будут до апреля, пока в горах не завершится лыжный сезон.
"Дни здоровья" на горно-лыжных базах организовал для детей акимат Усть-Каменогорска, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 12:06

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорск

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