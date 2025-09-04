Школьники Усть-Каменогорска смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно

С 1 сентября 2025 года для школьников города Усть-Каменогорск проезд в общественном транспорте станет бесплатным по транспортной карте, сообщает Zakon.kz.

Город делает шаг навстречу молодому поколению, поддерживая доступность образования, культурной жизни и городской инфраструктуры.

Согласно совместному постановлению акима города Усть-Каменогорска и решением Усть-Каменогорского Маслихата с 1 сентября 2025 года введен бесплатный проезд детям от 7 до 18 лет.

Так что, если у вашего юного пассажира еще нет транспортной карты, пора ее оформить.

Зачем это нужно?

Бесплатный проезд в автобусах, трамваях;

Без лишних расходов;

Электронный контроль.

"Для предоставления льгот в виде бесплатного проезда школьникам необходимо прикладывать транспортные карты к валидаторам в автобусах в обязательном порядке", – объясняет заместитель руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Марат Тунгушбаев.

Электронная карта для транспорта нужна для безналичной оплаты проезда в городском общественном транспорте. С ее помощью можно оплачивать поездки на автобусах, троллейбусах, трамваях и в метрополитене.

"Спасибо за бесплатные проезд. Особенно зимой будет хорошо. Дети и студенты смогут с пересадками ездить", – делится впечатлениями жительница Усть-Каменогорска Толкын.

Транспортная карта позволяет отказаться от наличных расчетов. Достаточно пополнить баланс и приложить карту к терминалу в салоне транспорта. Это не только ускоряет посадку пассажиров, но и делает процесс оплаты более безопасным и прозрачным.

"Школьникам сделали бесплатный проезд – и это действительно ощутимо! У нас в семье трое детей. А теперь настоящая экономия. Каждый день, когда дети спокойно едут в школу и обратно бесплатно, хочется сказать спасибо за такое нужное решение". Анна

Для школьников Усть-Каменогорска – это шанс сесть в автобус или трамвай без оглядки на мелочь в кармане. Для родителей – повод выдохнуть. А для города – это еще один шаг к удобной и современной транспортной системе.

"Дети и подростки до 18 лет смогут свободно пользоваться общественным транспортом. Это решение не только облегчает передвижение, но и открывает больше возможностей для учебы, встреч с друзьями и активной жизни в городе" – говорит заместитель руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Марат Тунгушбаев.

Теперь дорога к знаниям будет не только интересной, но и бесплатной. Не забудьте оформить карту и поехали в новый учебный год с комфортом.