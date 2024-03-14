Акимат Экибастуза хотел переплатить почти 900 млн тенге за землю для электростанции

В Павлодарской области предотвращена растрата свыше миллиарда бюджетных средств, предназначенных для выкупа земель под строительство ГРЭС-3.

Согласно сообщению областной прокуратуры за 14 марта 2024 года:

"Акимат Экибастуза провел оценку двух участков площадью 25 га и 5 га в сельской зоне, однако за аналогию были использованы расценки городских земель, стоимость которых значительно выше".

В итоге, уточняют специалисты, два участка с фактической стоимостью 126 млн едва не обошлись бюджету в 1 001 197 999 тенге.

"По акту прокурорского надзора бюджетная заявка отозвана. Соглашения с собственниками участков об их выкупе аннулированы". Прокуратура Павлодарской области

В заключении отмечено, что виновные должностные лица понесли наказание.

Коммунальные предприятия Экибастуза не первый раз становятся поводом для новостей. К примеру, 31 января 2024 года Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) РК заявило о начале антимонопольного расследования в отношении ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова".

Как оказалось, компания из года в год преднамеренно не реализует часть своего объема, отказываясь от конкуренции на торгах для поддержания цен на предельно допустимом уровне, что в итоге приводит к удорожанию электрической энергии для конечных потребителей.