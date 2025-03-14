В СКО отметили Көрісу күні

В последние годы по инициативе главы государства Наурыз мейрамы отмечается в новом и расширенном формате. Сегодня по стране началось широкое празднование Наурыза.

Каждый из десяти дней декады Наурызнама посвящен определенной ценности, которая отражает богатство и многообразие культуры Казахстана. "Көрісу күні" – это особенный праздник, в этот день принято ходить друг к другу в гости, поздравлять с приходом весны, желать здоровья, счастья и благополучия.

В рамках Наурызнама в CКО широко отметили "Көрісу күні". В день праздника аким СКО Гауез Нурмухамбетов посетил областную Ассамблею народа Казахстана, встретился с аксакалами и представителями этнокультурных объединений, поздравил их с праздником.

Фото: акимат СКО

"Көрісу күні – это символ уважения к нашим традициям, культуре и истории. Все этносы нашего региона вносят большой вклад в сохранении национальных ценностей и укрепление единства и согласия, в сложный период сильного половодья они оказали всестороннюю помощь и поддержку, за что я выразил искреннюю благодарность каждому из них", – написал глава региона в соцсетях.

Красивые наряды и декорации, песни, инсценировки традиционных обрядов казахского народа, интересные выставки – "Көрісу күні" в Доме дружбы отметили с большим размахом.

"Наурыз – это время обновления, единства и добра. С древних времен наши предки верили: каким будет Наурыз, таким будет весь год. Поэтому в эти дни особенно важно проявлять заботу, поддерживать нуждающихся, делиться теплом и радостью. В Северо-Казахстанской области праздник отмечают масштабно: этнокультурные объединения проводят благотворительные акции, спортивные турниры и творческие конкурсы. Кульминацией станет праздничная программа с национальными играми и традициями разных народов", – подчеркнул общественный заместитель председателя АНК СКО Алексей Хан.

Фото: акимат СКО

"Көрісу күні – это праздник, который стал поистине традиционным для всех представителей АНК СКО. Ежегодно мы встречаемся в уютном зале Дома дружбы, вместе оформляем юрту как символ общей культуры, истории и единства народа Казахстана. Общий дастархан – это символ дружбы между всеми этносами. В рамках празднования Көрісу күні мы готовим свои национальные блюда и угощения. На нашем дастархане можно увидеть традиционный казахский кумыс и бауырсаки, русские блины, таджикский плов, немецкий штрудель, армянскую пахлаву и многое другое", – рассказала председатель ОО "Русская община СКО" Елена Семидоцких.

Наурызнама продлится десять дней. В течение этого времени в СКО пройдет более 700 мероприятий, посвященных сохранению и популяризации Наурыз мейрамы, национальной идентичности, духовности, культуры и традиций. Это выставки, тематические часы в библиотеках и школах, благотворительные акции. Активное участие в их организации принимают представители неправительственных организаций, этнокультурных, ветеранских и молодежных объединений, деятели культуры, члены трудовых коллективов и предприниматели.