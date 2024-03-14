Двухэтажное здание сносят в Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы сносят очередной незаконный объект по ул. Кыдырбекова 41. Об этом Zakon.kz сообщили 14 марта 2024 года в пресс-службе городского акимата.

По данным Управления градостроительного контроля города, собственником объект был возведен без разрешительных документов. "27 марта 2023 года управлением в отношении собственника приняты административные меры и выдано предписание на устранение допущенных нарушений. Поскольку собственником предписание не было исполнено, 25 июня прошлого года подан иск на снос данного здания в Наурызбайский районный суд города Алматы". Пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы 30 октября 2023 года иск на снос удовлетворен. "Во исполнение решения суда ранее собственником был начат самостоятельный демонтаж объекта, сегодня (14 марта) в присутствии судебных исполнителей производится снос капитальных конструкций", – добавили специалисты. Днем ранее, 13 марта 2024 года, стало известно, что в Алматы начат снос жилого комплекса "Мечта". Дом, построенный с многочисленными нарушениями, находится по улице Обсерватория. Читайте также В Акмолинской области началось празднование Наурыза В Астане представители разных этносов отметили Көрісу күні Начальника отдела "Казахмыса" задержали за вымогательство

Следите за новостями zakon.kz в: