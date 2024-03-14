Двухэтажное здание сносят в Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы сносят очередной незаконный объект по ул. Кыдырбекова 41. Об этом Zakon.kz сообщили 14 марта 2024 года в пресс-службе городского акимата.
По данным Управления градостроительного контроля города, собственником объект был возведен без разрешительных документов.
"27 марта 2023 года управлением в отношении собственника приняты административные меры и выдано предписание на устранение допущенных нарушений. Поскольку собственником предписание не было исполнено, 25 июня прошлого года подан иск на снос данного здания в Наурызбайский районный суд города Алматы".Пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
30 октября 2023 года иск на снос удовлетворен.
"Во исполнение решения суда ранее собственником был начат самостоятельный демонтаж объекта, сегодня (14 марта) в присутствии судебных исполнителей производится снос капитальных конструкций", – добавили специалисты.
Днем ранее, 13 марта 2024 года, стало известно, что в Алматы начат снос жилого комплекса "Мечта". Дом, построенный с многочисленными нарушениями, находится по улице Обсерватория.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript