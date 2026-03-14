#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
491.29
562.92
6.1
События

В Жетісу отметили праздник "Көрісу күні – Амал мерекесі"

танец, праздник, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2026 13:27 Фотограф: Канат Умиралинов
В Жетісу с теплыми пожеланиями и традиционными приветствиями отметили праздник "Көрісу күні – Амал мерекесі", открывающий декаду "Наурызнама". Торжества прошли во всех районах и городах области. Так, в городе Талдыкорган было организовано яркое празднество "Бір көрісу – бір жылдық қуаныш".

В этот день на центральной площади артисты академического драматического театра им. Бикен Римовой и областной филармонии им. Данеша Ракишева представили театрализованное представление, раскрывающее суть и значение традиции "Көрісу".

Затем участники праздника, представляющие разные этносы, поприветствовали друг друга по казахской традиции "көрісу", обменявшись добрыми пожеланиями.

Фото: Канат Умиралинов

Праздничная программа продолжилась концертом. Были прочитаны стихи, посвященные празднику, звучали народные песни. Завершилось мероприятие благословением – бата, адресованным всем жителям области.

Фотограф: Канат Умиралинов

В своем поздравлении, опубликованном в социальных сетях, глава региона Бейбит Исабаев отметил, что праздник "Көрісу күні – Амал мерекесі" играет важную роль в воспитании молодого поколения и способствует сохранению культурного наследия и национальной самобытности.

"Добрые пожелания, встречи с родными и близкими, укрепляя дружбу и согласие, обеспечивают стабильность и единство нашего общества. Пусть этот светлый праздник наполнит ваши дома счастьем и благополучием. Желаю всем крепкого здоровья, мира, радости и взаимопонимания", – говорится в поздравлении.

Фотограф: Канат Умиралинов

Своим мнением поделилась и местная жительница Алия Балжан.

"Сегодня специально пришла на площадь, чтобы со всеми вместе встретить первый день празднования Наурыз. Праздник прошел ярко, сразу почувствовала весеннее настроение. "Көрісу күні" символизирует радость после долгой зимы. В этот день люди обнимаются, желают друг другу только доброе. Важно забыть все обиды и встретить Наурыз с теплом в душе, оптимизмом и радостью, – сказала она".

Фото: Канат Умиралинов

Отметим, что в этот день во всех районах и городах области проходят круглые столы, концерты, театрализованные представления и другие культурные мероприятия, посвященные первому дню празднования Наурыз мейрамы.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
