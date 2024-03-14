Впервые в Казахстане стартовал национальный проект "Ұлы дала дәмі" – "Вкус великой степи"

14 марта, в день праздника Амал, воспитанникам детских домов, многодетным и семьям с особенными детьми были вручены қоржын "Тарту", передовикам труда и представителям интеллигенции – қоржын "Сыбаға".

Қоржын – своеобразная сумка древних кочевников, наполненная разнообразной национальной едой, символизирует изобилие.

Национальный проект "Вкус великой степи" призван наполнить новым смыслом праздник Наурыз и направлен на популяризацию национальных ценностей. Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал необходимость празднования Наурыза в новом, расширенном формате.

"Мы хотели показать, какой глубокий смысл вобрал в себя этот древний, по сути самый основной праздник в степи. Отрадно, что сейчас на уровне всей страны праздник весеннего обновления Әз Наурыз стал объединением всех граждан. Наш коллектив вносит свой вклад в формирование новых ценностей и традиций в празднование Наурыза как особенного праздника", – отметил генеральный директор холдинга Ержан Калымбайұлы.

Қыдыр Ата в национальном костюме и с посохом в руках верхом на коне приехал в Алматинский областной детский дом №1 вместе с внуком. Он благословил детей и вручил им подарочные наборы "Тарту". Дети, в свою очередь, своими выступлениями показали разнообразие талантов.

Фото: медиахолдинг Alatau-Aqparat

Кстати, организаторы решили назвать внука Кыдыр Ата Бақ-бала (связано с добрым пожеланием Бақ қарасын, Қыдыр дарысын).

По мнению известного этнографа Болата Бопайұлы, в популяризации Наурыза в новом формате особое внимание должно уделяться детям. А присутствие вместе с Қыдыр Ата его внука символизирует преемственность поколений и подчеркивает особенности национального воспитания. По традиции, у казахов внуков воспитывали дедушки, а внучек – бабушки. Поэтому необходимо сделать Қыдыр Ата и Бақ-бала главными персонажами Наурыза, которых дети будут ждать с нетерпением.

Детские корзины "Тарту" в виде юрты с национальными узорами содержат символичные блюда из разных регионов Казахстана (запад, восток, юг, север). Всего их семь видов (сакральное число): шұбат, кумыс, курт, творог, жент, бауырсак, талкан. Кроме того, алматинские яблоки, мед Востока, национальные сувениры и игрушки, а также духовную пищу – книгу, призывающую детей к знаниям.

Фото: медиахолдинг Alatau-Aqparat

Натуральные и богатые витаминами национальные блюда приучают детей к здоровому питанию. Наряду с этим проект способствует популяризации национальной еды и декоративного искусства, попутно поддерживая предпринимателей в этой сфере.

По доброй традиции коллектив медиахолдинга Alatau-Aqparat вместе с партнерами посетил представителей старшего поколения, поздравив их и получив благословение.

"Посещение наших деятелей почетного возраста стало важным составляющим праздника Амал и одним из ключевых элементов привития традиционных ценностей. Ведь путь наших прославленных деятелей является синонимом трудолюбия и упорства, общение с ними дает нам стимул и стремление к достижению новых задач", – отметил руководитель медиахолдинга Alatau-Aqparat.

В частности, организаторы проекта посетили прославленных деятелей искусства, культуры и медицины Асанали Ашимова, Торегельды Шарманова, Асылы Осман, Карлыгаш Абдикаримову и людей труда. Им были возданы почести, вручены Наурыз қоржыны, подарены чапаны. Праздничный набор для взрослых содержал, кроме семи блюд, мясные деликатесы (қазы-қарта, жал-жая, жамбас).

Фото: медиахолдинг Alatau-Aqparat

Среди получивших праздничный набор к Наурызу была и дорожная рабочая, обладательница знака "Алтын алқа", а также мать-одиночка, воспитывающая троих особенных детей.

В перспективе организаторы планируют проводить национальный проект "Вкус великой степи" уже в масштабе республики, начиная с 14 марта до конца месяца.