Теплая зима грозит уничтожить краснокнижные тюльпаны на юге Казахстана

21 января 2026 года в Каратауском государственном природном заповеднике Туркестанской области зафиксировано появление листьев у тюльпана Грейга (Tulipa greigii Regel), сообщает Zakon.kz.

Специалисты объясняют, что необычно раннее начало вегетации связано с аномально теплым зимним периодом и отклонениями температурного режима, что свидетельствует о преждевременном наступлении фенологических фаз.

Подобные изменения, по словам профессионалов, несут серьезные экологические риски.

"При отсутствии устойчивого снежного покрова и возможных резких похолоданиях молодые вегетативные органы растения могут пострадать от подмерзания. Это, в свою очередь, способно негативно сказаться на интенсивности цветения и общем состоянии популяции в текущем году", – говорится в публикации заповедника.

Тюльпан Грейга относится к редким видам и занесен в Красную книгу, поэтому его фенологическое состояние находится под постоянным научным мониторингом.

"Подобные наблюдения имеют ключевое значение для оценки влияния климатических изменений на природные экосистемы региона", – сказано в заключительной части.

Tulipa greigii Regel (тюльпан Грейга) – редкий многолетний луковичный вид семейства лилейных, произрастающий на юге Казахстана, преимущественно в предгорьях Каратау и Западного Тянь-Шаня. Растение отличается крупным ярко-красным цветком и характерными пестрыми листьями, а также относится к эфемероидам, чувствительным к температурным колебаниям. Вид находится под угрозой из-за климатических аномалий, антропогенного воздействия и нарушения естественных сроков вегетации.

Несмотря на предупреждения, каждый год на юге Казахстана любительницы цветов собирают букеты, срывая тюльпаны с полей. К примеру, так поступила жительница Шымкента в 2025 году.

Согласно законодательству, за плохое обращение с редкими видами растений могут наказать штрафом в размере до 3 тыс. месячных расчетных показателей (1 МРП – 4 325 тенге тенге, а значит, это более 12 975 000 тенге), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Еще в начале 2026 года мы рассказывали, как жители Алматы завтракали и обедали на летних террасах и активно делились снимками в социальных сетях, обсуждая аномально теплую зиму.