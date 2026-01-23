#Казахстан в сравнении
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
505.71
591.43
6.65
События

Автокредиты, угрозы и вывоз машин за границу: в Казахстане раскрыта криминальная схема

Покупка автомобиля, продажа автомобиля, покупка машины, продажа машины, автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, кредит на машину, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 15:05 Фото: freepik
В Казахстане пресечена криминальная схема автокредитования. Об этом сегодня, 23 января 2026 года, заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

Как следует из распространенного в пятницу релиза ведомства:

"19 января УБОП в городах Алматы, Шымкент, Алматинской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях пресечена деятельность преступной группы, участники которой занимались оформлением автокредитов на социально уязвимых граждан, с последующей реализацией автомашин за рубеж".

Установлено, что злоумышленники путем оказания давления и угроз, принуждали беззащитных граждан оформлять на себя автозаймы.

"Для создания видимости платежеспособности участники схемы временно пополняли банковские счета, искусственно улучшая кредитную историю заемщиков. Используя поддельные документы, подозреваемые под залог автомашин получали кредиты в микрофинансовых организациях. После этого дорогостоящие автомобили реализовывались за пределами страны".Пресс-служба МВД РК

На сегодняшний день, по данным министерства, выявлено 15 таких фактов, проводится работа по другим эпизодам.

"В ходе обысковых мероприятий изъяты несколько единиц огнестрельного и холодного оружия, боеприпасы, а также документы и носители информации, подтверждающие противоправную деятельность".Пресс-служба МВД РК

Уточняется, что досудебное расследование проводится по нескольким статьям, 6 основных фигурантов водворены в ИВС.

22 января 2026 года стало известно, что МВД разоблачило ОПГ, занимавшуюся нелегальной миграцией в Мангистау.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
