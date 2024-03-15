Около 50 детей заболели коклюшем в Караганде

В Караганде в реанимацию с коклюшем попал 10-месячный малыш. И медики уже забили тревогу. Эту инфекцию в регионе не регистрировали больше 10 лет. А с начала года в области заболели уже 48 человек, сообщает Zakon.kz.

Опасную инфекцию у 10-месячного малыша диагностировали не сразу, отмечает КТК. Родители были уверены, что мальчик заболел пневмонией. Однако жуткий кашель только усиливался, и ребенка поместили в реанимацию. Коклюш подтвердили только после ПЦР-теста. Известно, что в семье еще четверо детей, а их родители – противники вакцинации.

"Ребенок был не вакцинирован. Сначала он заболел кашлем, повышением температуры. Появились первые симптомы дыхательной остаточности. Учитывая сохраняющийся долгий кашель, приступы разного характера, был обследован на коклюш. По тяжести состояния переведен к нам в инфекционный областной центр и переведен в реанимацию". Врач-реаниматолог инфекционного центра областной клинической больницы Аскар Акшалов

Коклюш не регистрировали в регионе больше 10 лет. С начала года острая инфекция подтвердилась у 48 детей. Тяжелее всего она протекает у малышей до года. Медики уже опасаются вспышки заболевания и просят родителей, чьи дети не получили вакцину, при сильном кашле сразу же обращаться за помощью. Помимо тяжелых осложнений, один инфицированный может заразить до 15 человек.

"Развитие спазматического кашля, как раз этот кашель является самым опасным и страшным для родителей. Когда ребенок начинает кашлять, то есть развиваются репризы – это количество кашлевых толчков, когда ребенок на вдохе может дать остановку дыхания. Дети начинают от спазматического кашля синеть – конечно, родители пугаются". Врач высшей категории инфекционного центра областной клинической больницы Хатуна Девдариани

Эксперты предупреждают, что кашель может длится до 100 дней и, конечно, не проходит бесследно. Он вызывает такие осложнения, как глухота, поражение сердечно-сосудистой и нервной систем. Появление коклюша инфекционисты связывают со снижением иммунитета.

Отмечается, что в период пандемии коронавируса из-за ограничений некоторые пропустили прививки, а позже в обществе стали активно появляться антипрививочники. К тому же казахстанцы в последние годы стали чаще путешествовать – значит, есть риск подхватить инфекцию в пути. Однако, даже если ребенок не выезжал за границу, теперь он может заразиться в садике или в школе.

"Имеется большой контакт, действительно мы стали больше выезжать, больше контактировать, и, конечно, рост этого заболевания стал больше. В 18-м, 20-м году был подъем заболеваемости, но описывают по литературным данным, в основном это в странах третьего мира, где очень бедное население, нет вакцинации. А у нас проблема, что есть вакцина, государство покупает, а люди не понимают, что это тяжелое заболевание, отказываются". Доктор медицинских наук Роза Бегайдарова

Коклюш специалисты называют регулируемой инфекцией. Остановить ее можно только с помощью прививки. Детям ее делают в 2, 3, 4 и 18 месяцев. Прививку от инфекции рекомендуют обновлять и взрослым, каждые 10 лет.

Ранее сообщалось, что в Казахстане обновлен перечень обязательных прививок.