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С самоваром блинами и играми: как алматинцы отмечают окончание масленичной недели

масленица, Парк сказаний народов Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 14:32 Фото: Zakon.kz
В Парке сказаний народов Казахстана проходят народные гуляния по поводу последнего дня масленицы. Гостей праздника ждали народные гуляния с традиционными играми, танцами и песнями, а также, конечно, свежими горячими блинами и душистым чаем из самовара. Подробнее – в фоторепортаже Zakon.kz.

Масленица праздник, который появился задолго до принятия христианства. Дни Масленицы предшествуют Великому Посту, который заканчивается Пасхой. Наиболее важен последний день Масленицы – воскресенье, названное Прощенным. Принято вслед уходящей зиме отпускать все обиды, накопившиеся за год. Все просят друг у друга прощения и в завершение праздника сжигают чучело зимы, водят хороводы и поют песни.

Сегодня празднуя Масленицу, алма­тинцы с радостью провожали холода, которые за последнее время всем изрядно надоели. 

масленица, парк Сказаний народов Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 14:32

Фото: Zakon.kz

Гости праздника с удовольствием принимали участие в традиционных играх. Особенно было интересно детям. Аниматоры в костюмах скоморохов помогали маленьким алматинцам попадать подковой в цель, забрасывать валенок в ведро и отправлять веником мяч в ворота.

масленица, национальные игры, праздник, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 14:32

Фото: Zakon.kz

масленица, национальные игры, праздник, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 14:32

Фото: Zakon.kz

масленица, национальные игры, праздник, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 14:32

Фото: Zakon.kz

Алматинцы постарше соревновались в перетягивании каната и армрестлинге. В силовых видах спорта участвовали и девушки.

масленица, парк Сказаний народов Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 14:32

Фото: Zakon.kz

Не обошлось без танцев и песен. Все желающие могли угоститься свежими горячими блинами и душистым чаем из самовара. Кроме того, в парке состоялось выступление фольклорных ансамблей, исполняющих народные песни.

масленица, Парк сказаний народов Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 14:32

Фото: Zakon.kz

масленица, Парк Сказаний народов Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 14:32

Фото: Zakon.kz

Особое место на празднике заняла ярмарка прикладного творчества. Местные умельцы представили большой выбор уникальных ручных работ. Все желающие могли найти на прилавках особые сувениры и подарки. 

масленица, парк Сказаний народов Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 14:32

Фото: Zakon.kz

В финале празднования по традиции принято сжигать чучело зимы. В Парке Сказаний в этом году в целях пожарной безопасности этого делать не будут. Впрочем, это не расстроило гостей. Многие делали памятное фото на фоне символа уходящей зимы.

масленица, парк Сказаний народов Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 14:32

Фото: Zakon.kz

Празднование Масленицы в Парке сказаний народов Казахстана началось в 12:00 и продлится до 16:00. Находится место торжества адресу: ул. Халлиулина, 45а.

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