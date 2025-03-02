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Алматинцы с большим размахом отпраздновали Масленицу

масленица, праздник, народные гуляния, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2025 17:40 Фото:Zakon.kz
В одном из парков Алматы прошли народные гуляния по поводу окончания масленичной недели. Горожане проводили зиму традиционными играми, танцами и песнями, а также свежеиспеченными блинами и горячим чаем из самовара. Подробнее – в фоторепортаже Zakon.kz.

Масленица – один из самых ярких и веселых праздников. Он отражает вековые традиции, передаваемые из поколения в поколение. Это недельный праздник-обряд с хороводами, песнями, плясками, играми, посвящен в первую очередь прощанию с зимой и встрече весны.

Считается, что первоначально Масленица была связана с днем весеннего солнцеворота, но с принятием христианства она стала предварять Великий пост.

Фото: Zakon.kz

Во время празднования Масленицы принято предаваться разным играм и  развлечениям, которые сопровождаются обильными угощениями. В народе считается, что человек, проведший масленичную неделю плохо и скучно, будет неудачлив в течение всего года.

Фото: Zakon.kz

В этом году в Алматы народные гуляния, посвященные этому празднику, прошли в Фэмили парке. По традиции организаторами стали Семиреченская казачья община и Казахстанский русский культурный центр. В праздничном концерте приняли участие более 10 творческих коллективов, которые исполняли на сцене народные русские и казачьи песни. 

На празднике каждый смог найти развлечение по душе. Кто-то участвовал в веселых конкурсах, а некоторые просто танцевали и пели частушки, создавая атмосферу настоящего народного гуляния. Все желающие могли бесплатно попить чай из самовара и  угоститься горячими блинами.

"Это прекрасный праздник, объединяющий людей. Народные гуляния меня впечатляют и оставляют в сердце теплоту и радость. Гуляния в этом году – не исключение. Организация концерта на высшем уровне, приятно удивила бесплатная раздача блинов и чая. Хотелось бы поздравить всех казахстанцев с праздником! Все лучшее только впереди!" – сказала Наталья Гаврилова. 

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Особенно интересно было детям и подросткам. Аниматоры в костюмах скоморохов помогали маленьким гостям праздника попробовать силы в перетягивании каната, попасть пластиковым блином в цель, пройтись на деревянных ходулях и взобраться на деревянный столб.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Представители старшего поколения отметили, что с каждым годом организация праздника становится все лучше и лучше, а масштаб гуляний – все больше.

"Раньше Масленицу не отмечали. Она была скорее домашним праздником. Блины, конечно, пекли, но вот больших гуляний в парках не было. Ее начали праздновать не так давно. И с каждым годом масштабы гуляний становятся все больше и больше. Хотелось бы, чтобы традиции этого праздника продолжали жить и приносить добро. С праздником, казахстанцы!" – сказала Ольга Перевалова.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Кульминацией праздника стало традиционное сжигание чучела Масленицы, символизирующее прощание с зимой и встречу весны.

Стоит отметить, что сразу после Масленицы начинается Великий пост, который заканчивается Страстной неделей, когда вспоминаются страдания Иисуса Христа ради нашего спасения и славное Его Воскресение. После этого приходит праздник Пасхи.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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