Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Африканцев вновь депортировали из Казахстана

Африканцев депортировали из Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 10:36 Фото: polisia.kz
В рамках операции "Мигрант" полицией Казахстана проводятся мероприятия по выявлению иностранцев, уклоняющихся от исполнения решений судов о выдворении за нарушения миграционных правил, сообщает Zakon.kz.

По данным МВД РК, за три дня мероприятия вынесено 504 судебных решения о выдворении нарушителей миграционного законодательства из страны. Принудительно выдворено 62 иностранца. Всем выдворенным закрыт въезд в Казахстан на пять лет.

"Полицией при содействии акимата Алматы в принудительном порядке выдворены из страны семь жителей африканского континента. Эти иностранцы нарушили миграционное законодательство нашей страны, не покинув Казахстан в установленные сроки. Постановлением суда они подвергнуты административному взысканию в виде выдворения за пределы РК", – говорится в сообщении 15 марта 2024 года.

Организации, пригласившие иностранцев-нарушителей, полицией привлечены к административной ответственности и на них наложены штрафы в размере 90 тыс. тенге. В отношении этих организаций также инициированы иски по возмещению средств, затраченных на выдворение.

Миграционная служба напоминает казахстанцам, приглашающим иностранцев в страну, о необходимости организации своевременного выезда из страны приглашенных иностранных граждан.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 10:36
Очередная операция по Казахстану: идет проверка стройобъектов и рынков
, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 10:36

11 января 2024 года стало известно, что 19 граждан стран африканского континента, задержанные за нарушение миграционного законодательства Республики Казахстан, депортированы к себе на родину. Тогда начальник Управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов отметил, что авиатранспортировка организована при содействии акимата города и пройдет в несколько этапов. По его словам, отправка следующей партии нелегалов из Африки запланирована до конца января.

Читайте также

Женис Касымбек рассказал о готовности Астаны к паводкам
Женис Касымбек рассказал о готовности Астаны к паводкам
Снегопад, пробки и сноуборды на дорогах Алматы, отключение электричества и Наурыз по-новому - главное к утру
Снегопад, пробки и сноуборды на дорогах Алматы, отключение электричества и Наурыз по-новому – главное к утру
Фонд &quot;Самрук-Қазына&quot; передал в сельскую амбулаторию рентген-аппарат стоимостью 35 млн тенге
Фонд "Самрук-Қазына" передал в сельскую амбулаторию рентген-аппарат стоимостью 35 млн тенге
Динара Халдарова
Алматы Африка Казахстан акимат
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Крупный пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Алматы
Крупный пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Алматы
Казахстанцам &quot;выплатят&quot; компенсацию за НДС
Казахстанцам "выплатят" компенсацию за НДС
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
Названы основные нарушения ПДД, которые фиксируют камеры "Сергек"
Названы основные нарушения ПДД, которые фиксируют камеры "Сергек"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: