Африканцев вновь депортировали из Казахстана

В рамках операции "Мигрант" полицией Казахстана проводятся мероприятия по выявлению иностранцев, уклоняющихся от исполнения решений судов о выдворении за нарушения миграционных правил, сообщает Zakon.kz.

По данным МВД РК, за три дня мероприятия вынесено 504 судебных решения о выдворении нарушителей миграционного законодательства из страны. Принудительно выдворено 62 иностранца. Всем выдворенным закрыт въезд в Казахстан на пять лет.

"Полицией при содействии акимата Алматы в принудительном порядке выдворены из страны семь жителей африканского континента. Эти иностранцы нарушили миграционное законодательство нашей страны, не покинув Казахстан в установленные сроки. Постановлением суда они подвергнуты административному взысканию в виде выдворения за пределы РК", – говорится в сообщении 15 марта 2024 года.

Организации, пригласившие иностранцев-нарушителей, полицией привлечены к административной ответственности и на них наложены штрафы в размере 90 тыс. тенге. В отношении этих организаций также инициированы иски по возмещению средств, затраченных на выдворение.

Миграционная служба напоминает казахстанцам, приглашающим иностранцев в страну, о необходимости организации своевременного выезда из страны приглашенных иностранных граждан.

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11 января 2024 года стало известно, что 19 граждан стран африканского континента, задержанные за нарушение миграционного законодательства Республики Казахстан, депортированы к себе на родину. Тогда начальник Управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов отметил, что авиатранспортировка организована при содействии акимата города и пройдет в несколько этапов. По его словам, отправка следующей партии нелегалов из Африки запланирована до конца января.