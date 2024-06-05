Переданный Храпуновым в частные руки объект вернули государству

Прокуратура Алматы добилась возврата на баланс государства комплекса скорой медицинской помощи стоимостью три миллиарда тенге. По данным ведомства, в свое время здание оказалось в частных руках из-за решения экс-акима Виктора Храпунова, сообщает Zakon.kz.

Ранее уже сообщалось, что прокуратура Алматы оспорила незаконное решение экс-акима Храпунова.



"Решением Специализированного межрайонного экономического суда Алматы от 27.11.2023 года иск прокурора города о признании незаконными действия по передаче государственного имущества в частные руки удовлетворен", – напомнили в прокуратуре.

Решение суда вступило в законную силу.

"Данный комплекс площадью 3974 квадратных метра и 50 соток земли были незаконно переданы в частные структуры бывшим акимом Алматы Виктором Храпуновым". Пресс-служба прокуратуры Алматы

В настоящее время недвижимое имущество передано на баланс службы скорой медицинской помощи, планируется открытие дополнительной подстанции.