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Законодательство РК

Переданный Храпуновым в частные руки объект вернули государству

Виктор Храпунов &quot;помог&quot; открыть в Алматы новую подстанцию скорой помощи, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 11:17 Фото: primeminister.kz
Прокуратура Алматы добилась возврата на баланс государства комплекса скорой медицинской помощи стоимостью три миллиарда тенге. По данным ведомства, в свое время здание оказалось в частных руках из-за решения экс-акима Виктора Храпунова, сообщает Zakon.kz.

Ранее уже сообщалось, что прокуратура Алматы оспорила незаконное решение экс-акима Храпунова.

"Решением Специализированного межрайонного экономического суда Алматы от 27.11.2023 года иск прокурора города о признании незаконными действия по передаче государственного имущества в частные руки удовлетворен", – напомнили в прокуратуре.

Решение суда вступило в законную силу.

"Данный комплекс площадью 3974 квадратных метра и 50 соток земли были незаконно переданы в частные структуры бывшим акимом Алматы Виктором Храпуновым".Пресс-служба прокуратуры Алматы

В настоящее время недвижимое имущество передано на баланс службы скорой медицинской помощи, планируется открытие дополнительной подстанции.

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