Переданный Храпуновым в частные руки объект вернули государству
Фото: primeminister.kz
Прокуратура Алматы добилась возврата на баланс государства комплекса скорой медицинской помощи стоимостью три миллиарда тенге. По данным ведомства, в свое время здание оказалось в частных руках из-за решения экс-акима Виктора Храпунова, сообщает Zakon.kz.
Ранее уже сообщалось, что прокуратура Алматы оспорила незаконное решение экс-акима Храпунова.
"Решением Специализированного межрайонного экономического суда Алматы от 27.11.2023 года иск прокурора города о признании незаконными действия по передаче государственного имущества в частные руки удовлетворен", – напомнили в прокуратуре.
Решение суда вступило в законную силу.
"Данный комплекс площадью 3974 квадратных метра и 50 соток земли были незаконно переданы в частные структуры бывшим акимом Алматы Виктором Храпуновым".Пресс-служба прокуратуры Алматы
В настоящее время недвижимое имущество передано на баланс службы скорой медицинской помощи, планируется открытие дополнительной подстанции.
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