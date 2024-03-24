Подпольный цех по производству насвая ликвидировали в Астане

Свыше двух тонн некурительного табачного изделия насвай изъяли сотрудники правоохранительных органов в Астане в ходе рейда, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В Астане продолжается активная борьба с запрещенной табачной смесью. Рейды по выявлению незаконного распространения и употребления вейпов и насвая проходят во всех районах столицы.

Полицейские проверяют торговые точки и привлекают распространителей к административной ответственности.

За неделю рейдовых мероприятий проверили свыше 500 торговых точек в пяти районах столицы.

Фото: акимат Астаны

Сотрудники Департамента полиции совместно с районными акиматами выявили порядка 70 фактов продажи некурительных табачных изделий, в том числе подпольные цеха по производству насвая.

Фото: акимат Астаны

В ходе рейда в столичном районе Байконыр полицейские обнаружили кустарный цех по производству насвая. Общая сумма изъятой незаконной продукции составляет свыше 10 млн тенге.

Фото: акимат Астаны

Сотрудники Департамента полиции города Астана в ходе рейда в частном доме на пересечении улиц Омарова и Асан Кайгы обнаружили около двух тонн некурительного табачного изделия насвай.

Фото: акимат Астаны

Нарушителей привлекли к административной ответственности согласно статье 196 КоАП РК с наложением штрафа в размере 25 МРП. Вся продукция была конфискована.

Рейды по торговым точкам столицы продолжаются ежедневно.

Токаев на третьем заседании Национального курултая заявил, что ответственность за производство и распространение насвая в Казахстане слишком низка, и подчеркнул, что потребление насвая – одна из самых вредных и постыдных привычек.

