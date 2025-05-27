От учителя до вице-министра: Майра Мелдебекова назначена на новую должность в Минпросвещения

Назначена новый первый вице-министр просвещения Казахстана. Им стала Майра Мелдебекова, сообщает Zakon.kz.

Об этом 26 мая 2025 года проинформировали в пресс-службе правительства:

"Постановлением правительства Республики Казахстан Мелдебекова Майра Турганбаевна назначена первым вице-министром просвещения".

Майра Мелдебекова родилась в 1971 году. Окончила Алматинский государственный университет им. Абая, Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата.

С 1993 по 2005 год работала учителем математики и информатики в средних школах Шымкента, Алматинской и Восточно-Казахстанской областей, с 2005 по 2018 – на руководящих должностях в системе Министерства образования и науки РК. В 2018-2020 годы была руководителем Управления образования Кызылординской области, в 2020-2021 – председателем Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК, в 2021-2022 – зампредседателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства образования и науки РК.

С 2022 года по настоящее время занимала должность зампредседателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК.

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