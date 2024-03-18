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Коран на тюркском языке эпохи Караханского государства обнаружили в британском архиве

Коран на тюркском языке эпохи Караханского государства обнаружили в британском архиве, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 22:07 Фото: gov.kz
Представители Национального центра рукописей и редких книг Казахстана посетили библиотеки, архивы и исследовательские центры Лондона, Оксфорда и Манчестера, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Министерства культуры и информации РК, специалистам удалось получить копии 15 рукописей и около 500 архивных документов, связанных с историей нашей страны.

"Работа по выявлению и получению копий ценных рукописей, редких книг и древних документов, связанных с историей Казахстана, направлена на пополнение Национального архивного фонда страны. Министерство культуры и информации и посольство Казахстана в Великобритании поддержали организацию научной командировки на высоком уровне. Потребовалось два месяца на организацию научной поездки. В рамках подготовки к ней проведены несколько встреч с зарубежными коллегами. Мы получили копии исторических документов", – рассказал директор Национального центра рукописей и редких книг Жандос Болдыков.
Коран на тюркском языке эпохи Караханского государства обнаружили в британском архиве, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 22:07

Фото: gov.kz

Как сообщили в МКИ, одной из ценных рукописей, найденных в Манчестере, является священная книга Коран, впервые переведенная на тюркский язык около X-XII веков, в эпоху Караханского государства. Тюркский перевод очень близок к языку перевода "Кутти Билик" Юсуфа Баласагуни. Книга имеет огромную ценность для тюрко-исламской культуры.

"Также одной из важных рукописей является средневековый труд на арабском языке, написанный в библиографическом направлении. В "Китаб макалаат ар-Рафииъа фии усул ъилм ат-табииъа" (Высшая книга статей об основах естествознания) имеются сведения о биографии Абу Насира аль-Фараби и его рукописях. Европейский ученый-исследователь Карл Броккельман в своей работе отметил, что эта рукопись принадлежит аль-Фараби", – говорится в сообщении.
Коран на тюркском языке эпохи Караханского государства обнаружили в британском архиве, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 22:07

Фото: gov.kz

Вместе с тем в Бодлианской библиотеке Оксфорда казахстанских специалистов заинтересовала книга "Зейн аль-Ахбар", написанная персидским историком XI века Абу Саидом Абд-аль-Хайи-Гардизи в 1049-1053 годах. Как отметили в Минкульте, она содержит историю персидских (доисламских) царей, Мухаммеда и халифов до 1032 года, а также историю Хорасана до 1041 года. Есть главы о науке, религиях и праздниках Индии, тюркских племен Азии, русских и греков. Отрывки этой рукописи В. В. Бартольд использовал в своих трудах "Туркестан во время монгольского нашествия" и "Отчет о поездке в Среднюю Азию в 1893-1894 годах".

Отмечается, что сотрудники Национального центра и зарубежные ученые планируют провести совместные исследования рукописей и других трудов.

17 ноября 2023 года стало известно, что коран Кенесары хана передали мавзолею Ходжи Ахмеда Ясави. 

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