Казахстан и Узбекистан подсчитают, сколько общей воды они потребляют

Казахстан и Узбекистан установят друг у друга счетчики подсчета трансграничных вод, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 19 марта в Министерстве водных ресурсов и ирригации, установленные в двух странах счетчики позволят подсчитывать точный объем потребляемой обеими республиками воды.

"При этом Казахстан установит счетчики на территории Узбекистана, а узбекская сторона – у нас. Также стороны будут обмениваться информацией в онлайн-режиме. Казахстан получит доступ к данным, собранным в Узбекистане, а узбекская сторона – к нашим", – сообщили в ведомстве.

Сейчас эксперты из обеих стран решают, где будут установлены счетчики для учета воды. Также ведутся переговоры с международными организациями для привлечения их к данному проекту.

"Установка счетчиков позволит наблюдать за объемами воды, потребляемой обеими странами, в онлайн-режиме. Уже в апреле мы планируем начать переговоры по реализации аналогичных проектов с другими нашими соседями", – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

31 января сообщалось, что Казахстан и Узбекистан увеличат взаимный срок пребывания граждан без регистрации.