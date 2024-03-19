Самолет из Астаны развернулся на полпути в Костанай

19 марта 2024 года рейс FlyArystan Астана – Костанай развернули на полпути. О причинах произошедшего Zakon.kz рассказали в пресс-службе авиакомпании.

О возврате борта стало известно из сообщения регионального издания "Наша газета".

Пассажиры отметили, что им "толком не пояснили", что произошло.

За разъяснением ситуации корреспондент Zakon.kz обратился в авиакомпанию.

"Рейс КС7341 Астана – Костанай 19 марта 2024 года при вылете в Костанай вернулся обратно в аэропорт Астаны по производственной причине. Рейс авиакомпании вылетел в 14:15 по местному времени". Пресс-служба FlyArystan

Также сказано, что пассажирам предоставили напитки и горячее питание.

"Представители авиакомпании находились в аэропорту и оказывали пассажирам всю необходимую поддержку". Пресс-служба FlyArystan

В феврале 2024 года сообщалось, что авиапассажиры компании FlyArystan не смогли вылететь из Мумбаи в Алматы. Согласно официальному комментарию, тогда рейс КС7858 Мумбаи – Алматы задержали по технической причине.