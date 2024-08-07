Еще один самолет повредили сотрудники аэропорта Астаны
Фото: МИИР РК
Авиакомпания Air Astana 7 августа 2024 года рассказала о повреждении самолета FlyArystan в аэропорту Астаны, сообщает Zakon.kz.
Инцидент случился 5 августа.
"Оператор аэропорта Астаны повредил одно из воздушных судов компании FlyArystan, что привело к его вынужденной стоянке на несколько дней. В частности, была повреждена задняя входная дверь самолета из-за неправильного обращения с аэропортовыми трапами", – сказано в распространенном сообщении.
В авиакомпании сообщили, что стоимость ремонта будет значительной.
"Но основная проблема заключается в негативном влиянии вынужденного простоя самолета на расписание авиакомпании, включая каскадные задержки и возможные отмены рейсов. Авиакомпания сожалеет о возникшем непредвиденном сбое, который усугубляет показатели пунктуальности и другие операционные сложности, с которыми Группа регулярно сталкивается в аэропорту Астаны с начала летнего сезона", – отметили в авиакомпании.
Air Astana призывает международный аэропорт Астаны принять срочные меры для устранения факторов, негативно влияющих на своевременность рейсов.
Похожий инцидент произошел с самолетом авиакомпании SCAT. 1 августа 2024 года сообщалось, что персонал аэропорта Астаны повредил фюзеляж воздушного судна Boeing 737.
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