Еще один самолет повредили сотрудники аэропорта Астаны

Фото: МИИР РК

Авиакомпания Air Astana 7 августа 2024 года рассказала о повреждении самолета FlyArystan в аэропорту Астаны, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился 5 августа. "Оператор аэропорта Астаны повредил одно из воздушных судов компании FlyArystan, что привело к его вынужденной стоянке на несколько дней. В частности, была повреждена задняя входная дверь самолета из-за неправильного обращения с аэропортовыми трапами", – сказано в распространенном сообщении. В авиакомпании сообщили, что стоимость ремонта будет значительной. "Но основная проблема заключается в негативном влиянии вынужденного простоя самолета на расписание авиакомпании, включая каскадные задержки и возможные отмены рейсов. Авиакомпания сожалеет о возникшем непредвиденном сбое, который усугубляет показатели пунктуальности и другие операционные сложности, с которыми Группа регулярно сталкивается в аэропорту Астаны с начала летнего сезона", – отметили в авиакомпании. Air Astana призывает международный аэропорт Астаны принять срочные меры для устранения факторов, негативно влияющих на своевременность рейсов. Похожий инцидент произошел с самолетом авиакомпании SCAT. 1 августа 2024 года сообщалось, что персонал аэропорта Астаны повредил фюзеляж воздушного судна Boeing 737. Читайте также 7,5 лет колонии получил подросток за закладку наркотиков в Караганде Какой новой техникой вооружили армию Казахстана В зоопарке Шымкента родился малыш пони

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