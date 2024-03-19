Около тысячи вывесок наружной рекламы демонтировали в Астане
Ранее сотрудники пяти районных акиматов провели выездные мероприятия по разъяснению и демонтажу незаконной и несоответствующей дизайн-коду рекламы. С предпринимателями ведутся соответствующие беседы, выдаются буклеты о необходимости смены вывесок, которые не соответствуют дизайн-коду.
Фото: gov.kz
Реализацию единого архитектурно-художественного облика столицы осуществляет КГУ "Астана-Жарнама", учреждение также проводит мониторинг наружной (визуальной) рекламы, размещенной на территории города.
Фото: gov.kz
С начала года проведено визуальное обследование 161 фасадов зданий и сооружений, по результатам которого демонтировано около 1 тыс. элементов наружной (визуальной) информации, которая не соответствует требованиям действующего законодательства и искажает единый архитектурный облик столицы.
Фото: gov.kz
Работниками учреждения принято более 1238 субъектов предпринимательства, которым разъяснены требования действующего законодательства по вопросам архитектурно-художественного оформления фасадов зданий (сооружений).
Фото: gov.kz
Также рассмотрено 564 эскиза вывесок субъектов предпринимательства.