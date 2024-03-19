Около тысячи вывесок наружной рекламы демонтировали в Астане

В столице продолжается работа по приведению внешнего облика города в соответствие с единым дизайн-кодом. С начала 2024 года с фасадов зданий во всех районах демонтировали около тысячи рекламных билбордов, вывесок и рекламы на колесах, сообщает Zakon.kz.

Ранее сотрудники пяти районных акиматов провели выездные мероприятия по разъяснению и демонтажу незаконной и несоответствующей дизайн-коду рекламы. С предпринимателями ведутся соответствующие беседы, выдаются буклеты о необходимости смены вывесок, которые не соответствуют дизайн-коду.

Фото: gov.kz

Реализацию единого архитектурно-художественного облика столицы осуществляет КГУ "Астана-Жарнама", учреждение также проводит мониторинг наружной (визуальной) рекламы, размещенной на территории города.

Фото: gov.kz

С начала года проведено визуальное обследование 161 фасадов зданий и сооружений, по результатам которого демонтировано около 1 тыс. элементов наружной (визуальной) информации, которая не соответствует требованиям действующего законодательства и искажает единый архитектурный облик столицы.

Фото: gov.kz

Работниками учреждения принято более 1238 субъектов предпринимательства, которым разъяснены требования действующего законодательства по вопросам архитектурно-художественного оформления фасадов зданий (сооружений).

Фото: gov.kz

Также рассмотрено 564 эскиза вывесок субъектов предпринимательства.