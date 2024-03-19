Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Около тысячи вывесок наружной рекламы демонтировали в Астане

демонтаж вывески, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 19:26 Фото: gov.kz
В столице продолжается работа по приведению внешнего облика города в соответствие с единым дизайн-кодом. С начала 2024 года с фасадов зданий во всех районах демонтировали около тысячи рекламных билбордов, вывесок и рекламы на колесах, сообщает Zakon.kz.

Ранее сотрудники пяти районных акиматов провели выездные мероприятия по разъяснению и демонтажу незаконной и несоответствующей дизайн-коду рекламы. С предпринимателями ведутся соответствующие беседы, выдаются буклеты о необходимости смены вывесок, которые не соответствуют дизайн-коду.

демонтаж вывески, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 19:26

Фото: gov.kz

Реализацию единого архитектурно-художественного облика столицы осуществляет КГУ "Астана-Жарнама", учреждение также проводит мониторинг наружной (визуальной) рекламы, размещенной на территории города.

демонтаж вывески, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 19:26

Фото: gov.kz

С начала года проведено визуальное обследование 161 фасадов зданий и сооружений, по результатам которого демонтировано около 1 тыс. элементов наружной (визуальной) информации, которая не соответствует требованиям действующего законодательства и искажает единый архитектурный облик столицы.

демонтаж вывески, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 19:26

Фото: gov.kz

Работниками учреждения принято более 1238 субъектов предпринимательства, которым разъяснены требования действующего законодательства по вопросам архитектурно-художественного оформления фасадов зданий (сооружений).

демонтаж вывески, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 19:26

Фото: gov.kz

Также рассмотрено 564 эскиза вывесок субъектов предпринимательства.

Читайте также

ставки на спорт
Матч ценой финала!
тройня в семье военнослужащего
Тройня родилась в семье алматинского военнослужащего
Мобильные переводы, соцвыплаты и пособия, новые города на карте Казахстана, возврат земли Нацбанку – итоги дня
Мобильные переводы, соцвыплаты и пособия, новые города на карте Казахстана, возврат земли Нацбанку – итоги дня
Елена Беляева
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Морозы и сильные осадки вновь вернутся в Казахстан
Морозы и сильные осадки вновь вернутся в Казахстан
дорога
На трассах Казахстана сняли все ограничения
Сергек, желтый сигнал, светофор
Желтый свет, но дороги нет: как водители привыкают к новшеству и какой будет штраф
Любителей вейпов и насвая привлекают к ответственности в Астане
Любителей вейпов и насвая привлекают к ответственности в Астане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: