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1400 рекламных вывесок демонтировали с начала года в Астане

Порядка 1400 рекламных вывесок демонтировали с начала года в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 12:27 Фото: gov.kz
В столице ведется активная работа по приведению внешнего облика города в соответствие с требованиями законов Республики Казахстан "О рекламе", "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности" и "О языках в Республике Казахстан".

С начала 2024 года с фасадов зданий во всех районах демонтировали порядка 1400 рекламных элементов.

Реализацию единого архитектурно-художественного облика столицы осуществляет КГУ "Астана-Жарнама" акимата города Астаны. Учреждение также проводит мониторинг наружной (визуальной) рекламы, размещенной на территории города.

Сотрудники КГУ "Астана-Жарнама" совместно с районными акиматами проводят выездные мероприятия по разъяснению и демонтажу элементов визуальной информации (вывесок и рекламы), которая не соответствует основным параметрам архитектурного стиля.

С предпринимателями ведут разъяснительные беседы, выдают буклеты с описанием требований к вывескам, порядка размещения наружной (визуальной) рекламы.

С начала 2024 года проведено визуальное обследование свыше 200 фасадов зданий и сооружений, по результатам которого демонтировано свыше 830 вывесок и порядка 550 элементов наружной (визуальной) информации, которая не соответствует требованиям.

Работниками учреждения принято порядка 1600 субъектов предпринимательства, которым разъяснены требования действующего законодательства по вопросам архитектурно-художественного оформления фасадов зданий (сооружений).

Также рассмотрено 742 эскиза вывесок субъектов предпринимательства.

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