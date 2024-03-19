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Наркотики, лудомания и бытовое насилие: какие проблемы обсудил Ерлан Карин с руководителями фракций Мажилиса

Наркотики, лудомания и бытовое насилие: какие проблемы обсудил Ерлан Карин с руководителями фракций Мажилиса, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 19:41 Фото: akorda.kz
Государственный советник Ерлан Карин провел встречу с руководителями шести фракций политических партий в Мажилисе Парламента, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие руководитель фракции партии Amanat Елнур Бейсенбаев, руководитель фракции НДПП "Ауыл" Серик Егизбаев, руководитель фракции партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров, руководитель фракции ДПК "Ак жол" Азат Перуашев, руководитель фракции НПК Магеррам Магеррамов, руководитель фракции ОСДП Асхат Рахимжанов, а также руководитель представительства президента в Парламенте Амирбек Оспанбеков.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями о мерах и механизмах эффективной реализации инициатив и поручений главы государства, озвученных в выступлении на III заседании Национального курултая "Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды 19 марта 2024 года.

Государственный советник подчеркнул, что практическое исполнение многих инициатив президента требует законодательной поддержки и, в целом, активного содействия депутатского корпуса.

В первую очередь речь идет о законодательном усилении ответственности за производство наркотиков, лудоманию, вандализм, бытовое насилие, а также внесении поправок в законодательство по государственным наградам, ономастике, археологической деятельности и ряд других законов.

Было отмечено, что законопроекты по ономастике, противодействии наркомании, вандализму находятся на рассмотрении Мажилиса, а закон по борьбе с семейно-бытовым насилием уже принят Мажилисом и передан в Сенат.

При этом особо было подчеркнуто, что вандализм – это не только осквернение памятников и природных объектов, но и порча имущества в общественных местах. Депутаты высказались за усиление неотвратимости наказания за факты вандализма и другие бытовые правонарушения.

Наркотики, лудомания и бытовое насилие: что Ерлан Карин обсудил с руководителями фракций Мажилиса, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 19:41

Фото: akorda.kz

Руководители парламентских фракций также высказали свои предложения по продвижению представленного президентом перечня общенациональных ценностей.

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