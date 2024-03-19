На двух реках спасатели взорвали лед в ВКО

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В Восточном Казахстане продолжаются взрывные работы на реках области. 19 марта лед взрывали на реках Бухтарма и Курчум в районе поселков Быково и Барак батыр, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе ДЧС региона, эти паводкоопасные участки ежегодно в зоне внимания службы ЧС, местных исполнительных органов. Общий объем дробления составил 38 тыс. кв. м.

"Взрывные работы направлены на искусственное ослабление льда. Эта эффективная мера позволит минимизировать негативные последствия весеннего паводка для населения региона. На этом работа не заканчивается. Противопаводковые мероприятия продолжаются". Замначальника ДЧС ВКО Куатбек Кенжебекулы

Ранее сообщалось, что взрывные работы начались на реках в Акмолинской области. Читайте также Матч ценой финала! Около тысячи вывесок наружной рекламы демонтировали в Астане Тройня родилась в семье алматинского военнослужащего

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