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На двух реках в Костанайской области спасатели взорвали лед

На двух реках в Костанайской области спасатели взорвали лед, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 19:49 Фото: МЧС РК
В Костанайской области спасатели 22 марта 2024 года провели профилактические взрывные работы, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, лед взорвали на реках Тобол и Аят.


"Общая площадь – около 19 000 кв. м. Данная работа проводится местными исполнительными органами совместно со спасателями, которые обеспечивают безопасность организованных взрывных работ. Превентивные мероприятия необходимы для предотвращения ледовых заторов", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Восточном Казахстане продолжаются взрывные работы на реках области. 19 марта лед взрывали на реках Бухтарма и Курчум в районе поселков Быково и Барак батыр. 

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