Саденов про уголовное дело в отношении Тургумбаева: МВД не расследует

20 марта 2024 года в кулуарах Мажилиса у министра внутренних дел Казахстана Ержана Саденова спросили, по какой статье завели уголовное дело в отношении экс-главы МВД РК Ерлана Тургумбаева, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 19 марта, в Telegram-каналах появилась информация, что в отношении бывшего министра внутренних дел Казахстана завели уголовное дело. Отмечалось, что Ерлана Тургумбаева подозревают в злоупотреблениях должностными полномочиями.

В связи с этим журналисты поинтересовались у действующего главы МВД РК, почему только сейчас возбудили уголовное дело в отношении Ерлана Тургумбаева.

"МВД не расследует, поэтому комментировать не могу – по какому делу, по какой статье. Здесь компетентные органы возбудили и расследуют, поэтому вопросы к ним", – ответил Ержан Саденов.

Затем представители СМИ спросили у главы МВД РК, может ли он подтвердить, что уголовное дело в отношении Ерлана Тургумбаева есть и кем оно расследуется.

"Не могу подтвердить, потому что, я еще раз говорю, МВД не расследует в отношении этого", – отметил Ержан Саденов.

Также он добавил, что информации об уголовном деле в отношении бывшего министра внутренних дел нет.