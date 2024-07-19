Уголовное дело в отношении экс-главы МВД Ерлана Тургумбаева поступило в суд

Бывшего министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева будут судить в Астане, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из комментария столичного суда.

"Да, дело поступило под грифом "совершенно секретно", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе суда Астаны сегодня, 19 июля 2024 года.

20 марта 2024 года в Генпрокуратуре заявили, что экс-глава МВД РК Ерлан Тургумбаев был допрошен в рамках расследований, связанных с необеспечением правопорядка и безопасности в период январских событий.

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А 29 апреля Ерлана Тургумбаева задержали "за превышения власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия (ч. 4 ст. 362 УК РК)". Как заявили 30 апреля в Генпрокуратуре, "учитывая, что в уголовном деле имеются сведения, составляющие государственные секреты, другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению".