Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Уголовное дело в отношении экс-главы МВД Ерлана Тургумбаева поступило в суд

Уголовное дело в отношении экс-главы МВД Ерлана Тургумбаева поступило в суд, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 17:58 Фото: пресс-служба МВД РК
Бывшего министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева будут судить в Астане, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из комментария столичного суда.

"Да, дело поступило под грифом "совершенно секретно", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе суда Астаны сегодня, 19 июля 2024 года.

20 марта 2024 года в Генпрокуратуре заявили, что экс-глава МВД РК Ерлан Тургумбаев был допрошен в рамках расследований, связанных с необеспечением правопорядка и безопасности в период январских событий.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 17:58
Саденов про уголовное дело в отношении Тургумбаева: МВД не расследует
, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 17:58

А 29 апреля Ерлана Тургумбаева задержали "за превышения власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия (ч. 4 ст. 362 УК РК)". Как заявили 30 апреля в Генпрокуратуре, "учитывая, что в уголовном деле имеются сведения, составляющие государственные секреты, другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению".

Читайте также

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Алкоголь, алкогольная продукция, алкоголизм, спирт, спиртной напиток, алкогольные напитки, спиртное
В Казахстане протестируют передачу данных при производстве пива в учетный центр
Общежитие, студенческое жилье, студенты
В Казахстане автоматизируют распределение мест в общежитиях колледжей
Динара Халдарова
Беспорядки-2022 Астана МВД РК Тургумбаев Ерлан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Мама Кайрата Нуртаса упрекнула Жулдыз Абдукаримову
Мама Кайрата Нуртаса упрекнула Жулдыз Абдукаримову
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Сообщения с номера 1414, егов
К казахстанцам обратились по поводу сообщений с номера 1414
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: