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Габит Сыздыкбеков вручил ключи от дома пенсионерке, пострадавшей от затопления канализацией

Габит Сыздыкбеков вручил ключи от дома пенсионерке, пострадавшей от затопления канализацией, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 12:15 Фото: пресс-служба акима города Шымкент
В ноябре прошлого года в Енбекшинском районе прорвало канализационную трубу по улице Камысты. В результате нечистотами были подтоплены территории 4 жилых домов и двор детского сада, расположенные по улице Ахмета Маметова. Больше всего пострадал дом пенсионерки Людмилы Панкратовой.

В ходе рабочего объезда аким города Габит Сыздыкбеков встретился с жителями подтопленных участков. Руководство компании ТОО "Водные ресурсы – Маркетинг" взяло на себя обязательство по реконструкции дома. Кроме этого, компания переселила жительницу дома на временную квартиру, возместив стоимость аренды.

Габит Сыздыкбеков вручил ключи от дома пенсионерке, пострадавшей от затопления канализацией, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 12:15

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

Сегодня аким города во время очередного объезда вручил Людмиле Панкратовой ключи от нового дома. Поздравив Людмилу Панкратову с праздником, он пожелал ей крепкого здоровья и благополучия.


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