Габит Сыздыкбеков вручил ключи от дома пенсионерке, пострадавшей от затопления канализацией

В ноябре прошлого года в Енбекшинском районе прорвало канализационную трубу по улице Камысты. В результате нечистотами были подтоплены территории 4 жилых домов и двор детского сада, расположенные по улице Ахмета Маметова. Больше всего пострадал дом пенсионерки Людмилы Панкратовой.

В ходе рабочего объезда аким города Габит Сыздыкбеков встретился с жителями подтопленных участков. Руководство компании ТОО "Водные ресурсы – Маркетинг" взяло на себя обязательство по реконструкции дома. Кроме этого, компания переселила жительницу дома на временную квартиру, возместив стоимость аренды.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

Сегодня аким города во время очередного объезда вручил Людмиле Панкратовой ключи от нового дома. Поздравив Людмилу Панкратову с праздником, он пожелал ей крепкого здоровья и благополучия.



