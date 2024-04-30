Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Генпрокуратура сделала заявление по задержанию экс-министра Тургумбаева

Генпрокуратура сделала заявление по задержанию экс-министра Тургумбаева, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 09:35 Фото: пресс-служба МВД РК
Накануне в соцсетях появилась информация о задержании бывшего министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева. В связи с этим сегодня, 30 апреля 2024 года, Генеральная прокуратура страны сделала заявление, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного заявления следует, что Генеральная прокуратура РК продолжает расследование уголовных дел, связанных с январскими событиями 2022 года.

"29 апреля текущего года за превышения власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия (ч. 4 ст. 362 УК РК), в порядке ст. 128 Уголовно-процессуального кодекса РК задержан экс-министр внутренних дел Тургумбаев Е. З. Учитывая, что в уголовном деле имеются сведения, составляющие государственные секреты, другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению".Генеральная прокуратура РК

В главном надзорном органе страны подчеркнули, что "недопустимость разглашения данных досудебного расследования, составляющих государственные секреты, регламентирована требованиями ст. 47 и ст. 201 УПК РК".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 09:35
Ерлана Тургумбаева допросили по делу о январских беспорядках
, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 09:35

19 марта 2024 года в соцсетях писали, что в отношении бывшего министра внутренних дел Казахстана завели уголовное дело. Отмечалось, что Ерлана Тургумбаева подозревают в злоупотреблениях должностными полномочиями. Действующий глава МВД РК тогда заявил: "МВД не расследует, поэтому комментировать не могу". А 20 марта в Генпрокуратуре РК заявили, что экс-министр внутренних дел Е. Тургумбаев допрошен в рамках расследований, связанных "с необеспечением правопорядка и безопасности в период январских событий, а также применением пыток к гражданам".

Читайте также

Посылка с гашишем пришла в Астану из Швеции
Астанчанин получил посылку с наркотиками из Швеции
В Жамбылской области украли бюджетные 105 млн тенге
Более 105 млн бюджетных денег выдали незаконно двум казахстанцам вместо 108 крестьян
Почти 160 млн тенге украли руководители военизированной охраны КТЖ
Почти 160 млн тенге украли руководители военизированной охраны КТЖ
Динара Халдарова
Генпрокуратура Беспорядки-2022 Генеральная прокуратура РК МВД РК Тургумбаев Ерлан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снегопад, ливень, гроза и град: трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту
Снегопад, ливень, гроза и град: трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту
В Казахстане вновь похолодает
В Казахстане вновь похолодает
девятую планету нашли астрономы на краю Солнечной системы
Существование девятой планеты на краю Солнечной системы доказали астрономы
Полиция Алматы опубликовала фото популярных мошенников
Полиция Алматы опубликовала фото подозреваемых в мошенничестве
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: