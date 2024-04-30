Генпрокуратура сделала заявление по задержанию экс-министра Тургумбаева

Накануне в соцсетях появилась информация о задержании бывшего министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева. В связи с этим сегодня, 30 апреля 2024 года, Генеральная прокуратура страны сделала заявление, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного заявления следует, что Генеральная прокуратура РК продолжает расследование уголовных дел, связанных с январскими событиями 2022 года.

"29 апреля текущего года за превышения власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия (ч. 4 ст. 362 УК РК), в порядке ст. 128 Уголовно-процессуального кодекса РК задержан экс-министр внутренних дел Тургумбаев Е. З. Учитывая, что в уголовном деле имеются сведения, составляющие государственные секреты, другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению". Генеральная прокуратура РК

В главном надзорном органе страны подчеркнули, что "недопустимость разглашения данных досудебного расследования, составляющих государственные секреты, регламентирована требованиями ст. 47 и ст. 201 УПК РК".

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19 марта 2024 года в соцсетях писали, что в отношении бывшего министра внутренних дел Казахстана завели уголовное дело. Отмечалось, что Ерлана Тургумбаева подозревают в злоупотреблениях должностными полномочиями. Действующий глава МВД РК тогда заявил: "МВД не расследует, поэтому комментировать не могу". А 20 марта в Генпрокуратуре РК заявили, что экс-министр внутренних дел Е. Тургумбаев допрошен в рамках расследований, связанных "с необеспечением правопорядка и безопасности в период январских событий, а также применением пыток к гражданам".