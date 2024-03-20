Подозреваемого в особо крупном мошенничестве казахстанца экстрадировали из ОАЭ

20 марта из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован гражданин Казахстана, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

По информации Генеральной прокуратуры, он подозревается в том, что в 2010 году обманным путем убедил своего знакомого выступить в качестве гаранта для получения банковского займа и после получения денежных средств скрылся, причинив потерпевшему ущерб на сумму свыше 260 млн тенге.

"После совершения преступления подозреваемый скрылся и около 10 лет находился в международном розыске. В конце прошлого года он был задержан на территории Объединенных Арабских Эмиратов. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор города Астана", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что за совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось о другом задержании. В ОАЭ задержали бывшего гендиректора Kazakhstan Kagazy Максата Арипа, которого разыскивали за мошенничество в особо крупном размере.

