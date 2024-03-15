Чехия выдала Казахстану подозреваемого в мошенничестве на 19 млн тенге

Подозреваемого в особо крупном мошенничестве экстрадировали из Чехии в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, экстрадицию произвели сегодня, 15 марта.

"Он подозревается в том, что весной 2021 года предложил потерпевшему услуги по транспортировке товаров народного потребления из Казахстана в Россию, затем путем обмана завладел товаром потерпевшего на сумму около 19 млн тенге и, реализовав его другим лицам, присвоил деньги", – рассказали в ведомстве.

После совершения преступления подозреваемый скрылся. Его объявили в международный розыск.

В январе 2024 года подозреваемого задержали в Чехии.





"В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества", – отметили в Генпрокуратуре.

В феврале мы писали о том, что из Польши в Казахстан экстрадировали гражданина Украины, руководившего транснациональной ОПГ.