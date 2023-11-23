Подозреваемого в мошенничестве казахстанца экстрадировали из Латвии

Гражданина Казахстана, которого разыскивали по подозрению в мошенничестве, экстрадировали из Латвии. Его отправили в следственный изолятор Астаны, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК 23 ноября, сотрудники ведомства и Интерпола при содействии МВД РК экстрадировали из Латвии гражданина Казахстана, которого разыскивали по делу о мошенничестве.

По данным правоохранительных органов, в 2016 году подозреваемый в составе группы злоумышленников продал жителю Астаны квартиру, которой на самом деле не владел. Ущерб от действий аферистов составил 12 млн тенге. Совершив преступление, подозреваемый скрылся. Его объявили в международный розыск.





Экстрадированного казахстанца отправили в следственный изолятор Астаны. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее подозреваемую в других случаях мошенничества казахстанку экстрадировали из Германии.