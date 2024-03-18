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Как будут работать автомобильные пункты пропуска на границе Казахстана с Китаем во время Наурыза

Как будут работать автомобильные пункты пропуска на границе Казахстана с Китаем во время Наурыза, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 15:44 Фото: КГД
В Комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) Казахстана 18 марта 2024 года рассказали, будут ли работать автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем, сообщает Zakon.kz.

В КГД уточнили, что с 21 по 23 марта пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет. Причина – празднование в Казахстане Наурыз мейрамы.

"Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме. Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений", – говорится в сообщении.

Автомобильные пункты пропуска на границе Казахстана с Китаем не работали с 9 по 11 февраля 2024 года. Тогда в КГД уточнили, что это связано с празднованием весны в Китайской Народной Республике.

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Комитет государственных доходов Казахстан Китай
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