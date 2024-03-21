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Они сделают все возможное: Токаев будет смотреть матч Казахстана против Греции

Они сделают все возможное: Токаев будет смотреть матч Казахстана против Греции, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 20:02 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев будет смотреть футбольный матч Казахстана против Греции. Об этом 21 марта сообщил советник-пресс-секретарь главы государства Берик Уали, передает Zakon.kz.

В ночь на 22 марта сборная Казахстана по футболу проведет полуфинальный стыковой матч за право впервые в своей истории сыграть на Чемпионате Европы.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев, как и сотни тысяч казахстанцев, сегодня ночью будет смотреть трансляцию футбольного матча сборной Казахстана против Греции. Президент искренне поддерживает наших джигитов и верит, что они сделают все возможное для победы", – рассказал Берик Уали.

Ранее лидер сборной Казахстана по футболу и главный тренер дали расклад на матч с Грецией. Полузащитник и лидер сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, комментируя предстоящий матч с Грецией, отметил, что команда уверена в своих силах. Также главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев подчеркнул, что футболисты понимают цену матча с Грецией.

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Диана Абдуллаева
Токаев Касым-Жомарт Греция Казахстан
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