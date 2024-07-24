Поедет ли Касым-Жомарт Токаев на Олимпиаду

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не поедет на Олимпиаду в Париже. Об этом сообщил Zakon.kz 24 июля 2024 года советник и пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

По словам Уали, эта поездка не предусмотрена в графике.

"Рабочий график президента Касым-Жомарта Токаева не предусматривает его участия в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже". Берик Уали

Днем ранее стало известно, что президент с 23 по 26 июля 2024 года находится в отпуске. Где именно проведет отпуск Токаев, неизвестно.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Кто из казахстанских спортсменов первым откроет Олимпиаду, можно прочитать по ссылке.