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Лидер сборной Казахстана по футболу и главный тренер дали расклад на матч с Грецией

Лидер сборной Казахстана по футболу и главный тренер дали расклад на матч с Грецией, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 13:26 Фото: Instagram/kff_team
В ночь на 22 марта сборная Казахстана по футболу проведет полуфинальный стыковой матч за право впервые в своей истории сыграть на Чемпионате Европы. Своим мнением о невероятном событии в истории казахстанского футбола поделились Бахтиер Зайнутдинов и Магомед Адиев, сообщает Zakon.kz.

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Полузащитник и лидер сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, комментируя предстоящий матч с Грецией, отметил, что команда уверена в своих силах.

"Мы чувствуем поддержку всего Казахстана. Для нас полный стадион не будет проблемой. Мы видим ажиотаж вокруг этой игры, много сообщений приходит от наших казахов. Мы уверены в своих силах... Не могу сказать, что у Греции мало звезд, есть игроки из топ-5 чемпионатов. Тот же Цимикас, тот же Бакасетас играл в Турции, сейчас вернулся в Грецию – очень хороший игрок. У них сильная команда, крепкая, мы их уважаем, но не боимся".Бахтиер Зайнутдинов

В свою очередь главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев подчеркнул, что футболисты понимают цену матча с Грецией.

"Сильно давить на них речами я не вижу смысла. В этом плане, по сравнению с игрой со Словенией, я немного видоизменил поведение, стараюсь реже им на глаза попадаться (улыбается)".Магомед Адиев

По его словам, определенные корректировки в подготовке были внесены еще в Дубае.

"Тренировочный процесс подстроили так, чтобы, приехав на стадион, мы могли открыться, сделать небольшой перекус... Я не сторонник того, чтобы футболисты отрабатывали пенальти. Я в карьере это на своей шкуре почувствовал. Бить на тренировках и в игре – это совершенно разные вещи. У нас есть круг исполнителей, кто может бить. Но в любом случае, даже зная этот круг исполнителей, я все равно у ребят уточняю, кто готов. Что касается вратарской линии, у них определенная работа ведется, мы с Ситало этот момент обсуждали".Магомед Адиев

Также главный тренер сборной Казахстана по футболу поздравил всех мусульман с праздником Рамазан.

"Пусть Всевышний примет все наши благие деяния".Магомед Адиев

Также на официальном аккаунте сборной Казахстана по футболу в Instagram опубликовали видео с тренировок перед ответственным матчем с Грецией.

Сборная Казахстана по футболу в ночь на 20 марта 2024 года прилетела в Афины, где состоится очень важный и ответственный поединок с командой Греции. Начало матча запланировано в ночь на 22 марта в 00:45 по времени Астаны.

Впервые наша сборная претендует на вакантное место для участия в Чемпионате Европы. Непосредственно для Казахстана таких матчей ожидается два в случае победы в первом противостоянии с Грецией. Греки – явные фавориты, так еще и играют на домашней арене. В случае прохода греческой команды нашим парням предстоит встретиться с победителем пары Грузия – Люксембург, где Казахстан также выступит с гостевым статусом.

Предстоящую битву на греческой арене ждут с нетерпением и большим интересом практически многие в Европе. Нашим футболистам будут противостоять грозные соперники, которые становились победителями Чемпионата Европы 2004 года.

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