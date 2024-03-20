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Талые воды затопили автодорогу в Восточно-Казахстанской области

Талые воды затопили автодорогу в Восточно-Казахстанской области , фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 00:11 Фото: pixabay
В Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области талые воды затопили автодорогу местного значения, сообщает Zakon.kz.

По информации национального оператора по управлению автомобильными дорогами "КазАвтоЖол", 20 марта в 16:30 из-за интенсивного таяния снега и образования талых вод произошел перелив через проезжую часть автомобильной дороги местного значения в направлении села Карабулак.

"Доступ в поселок осуществляется через дополнительную дорогу. К моменту 20:30 перелив остановился, уровень воды снизился. На месте происшествия задействованы восемь сотрудников районного отдела полиции и местных исполнительных органов, а также семь единиц техники", – говорится в сообщении.

В "КазАвтоЖол" заверили, что на данный момент угрозы нет, специалисты осуществляют постоянный мониторинг ситуации. 

20 марта сообщалось, что дорогу затопило талыми водами в Актюбинской области. 

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