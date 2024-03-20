Талые воды затопили автодорогу в Восточно-Казахстанской области

В Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области талые воды затопили автодорогу местного значения, сообщает Zakon.kz.

По информации национального оператора по управлению автомобильными дорогами "КазАвтоЖол", 20 марта в 16:30 из-за интенсивного таяния снега и образования талых вод произошел перелив через проезжую часть автомобильной дороги местного значения в направлении села Карабулак.

"Доступ в поселок осуществляется через дополнительную дорогу. К моменту 20:30 перелив остановился, уровень воды снизился. На месте происшествия задействованы восемь сотрудников районного отдела полиции и местных исполнительных органов, а также семь единиц техники", – говорится в сообщении.

В "КазАвтоЖол" заверили, что на данный момент угрозы нет, специалисты осуществляют постоянный мониторинг ситуации.



20 марта сообщалось, что дорогу затопило талыми водами в Актюбинской области.