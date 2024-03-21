Больше тонны плова приготовили повара из четырех стран на фестивале в Астане

Повара из Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и Кырызстана приготовили более тонны плова в центральном парке Астаны на фестивале в честь празднования Наурыза, сообщает Zakon.kz.

Как пишет официальный сайт акимата Астаны, Наурыз в центральном парке отмечается впервые.

"Праздник проходит на международном уровне. Помимо поваров из соседних стран, в мероприятии приняли участие посольства Таджикистана и Ирана. Они установили свои юрты, где рассказали об отличиях празднования Наурыза в их культуре и угощают традиционными блюдами", – говорится в сообщении.

Фото: gov.kz

Также сообщает, что тазы и батыры прошли по алее парка, а домбристы исполнили известные народные песни и создали особую атмосферу праздника.



"Посетить праздник пришли хоккеисты столичного клуба "Барыс" и талисман клуба маскот "Барсик". Здесь они встретились с фанатами, раздали автографы и сделали памятные фото", – рассказали в столичном акимате.

Отмечать приход весны в центральном парке будут еще и завтра, 22 марта. Гостей и жителей столицы ждет концертная программа и приготовление блюд национальных кухонь с 13:00.

Ранее сообщалось, что в Астане 21 марта 2024 года на площадке выставочного центра ЭКСПО открылась ярмарка ремесленников "Наурыз базары" с участием ведущих мастеров из ближнего и дальнего зарубежья.