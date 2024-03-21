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Ярмарка ремесленников открылась в Астане в честь Наурыза

Базар, ярмарка, Наурыз, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 16:02 Фото: Zakon.kz
21 марта 2024 года на площадке выставочного центра ЭКСПО открылась ярмарка ремесленников "Наурыз базары" с участием ведущих мастеров из ближнего и дальнего зарубежья, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В Астану сегодня съехались ювелиры, гончарных дел мастера, специалисты по керамике, камню и чеканке, эксперты по ковроткачеству, изготовители народных музыкальных инструментов из Турции, Ирана, Азербайджана, Узбекистана, Татарстана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана.

Ярмарка , фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 16:02

Фото: Zakon.kz

Ярмарка, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 16:02

Фото: Zakon.kz

Участники ярмарки "Наурыз базары" представят богатый выбор новых коллекций одежды в этностиле, ювелирных изделий, предметов из керамики, металла, войлока и шелка, сувениров.

Наурыз, ярмарка, базар, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 16:02

Фото: Zakon.kz

Наурыз, ярмарка, базар, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 16:02

Фото: Zakon.kz

Астана, украшения, базар, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 16:02

Фото: Zakon.kz

Также здесь открыта продовольственная ярмарка, где все желающие могут купить свежие продукты от крестьянских хозяйств и товаропроизводителей почти из всех регионов страны.

Наурыз, Астана, сухофрукты, базар , фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 16:02

Фото: Zakon.kz

Здесь можно приобрести все необходимое к праздничному столу – от овощей и фруктов до мяса и молочной продукции. В пресс-службе акимата Астаны заверили, что сегодня здесь все продается по низким ценам, потому что все продукты напрямую от производителей. К слову, килограмм картошки стоит всего 120 тенге.

Наурыз, овощи, базар , фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 16:02

Фото: Zakon.kz

Овощи, базар, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 16:02

Фото: Zakon.kz

Кроме того, в программе "Наурыз базары" можно встретить open space зоны для творчества, где все гости могут попробовать себя в рисовании, гончарном искусстве, игре на казахских национальных инструментах и лепке.

Картина , фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 16:02

Фото: Zakon.kz

Картина, Наурыз , фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 16:02

Фото: Zakon.kz

Также все мероприятие проходит под национальные песни. Праздничные концерты идут на двух сценах – одна находится внутри выставочного центра, а вторая расположена на улице возле него.

Концерт, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 16:02

Фото: Zakon.kz

Концерт, сцена, Наурыз, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 16:02

Фото: Zakon.kz

Ярмарка будет работать 21 марта с 13:00 до 18:00, 22 и 23 марта – с 09:00 до 18:00.

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