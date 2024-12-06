Три тонны оливье: узбекские повара готовятся к рекорду

24 декабря в парке Tashkent City местные повара готовы побить новый рекорд в приготовлении огромного количества известного салата, сообщает Zakon.kz.

В преддверии Нового года в Ташкенте решили не мелочиться и приготовить "Мега-оливье" весом целых три тонны, передает местный Instagram-аккаунт "Vaib.uz". Для создания очередного кулинарного шедевра выбор пал на любимый многими салат.

"Более 30 человек, включая профессиональных поваров и организаторов, будут шинковать, резать и смешивать горы ингредиентов, чтобы установить новый рекорд", – говорится в публикации.

Но есть нюанс. Администрация парка уверяет, что "во избежание непредвиденных обстоятельств" салат не будут раздавать бесплатно. Вместо этого предусмотрена продажа.

"Хотите кусочек рекорда? Платите", – решили организаторы мероприятия.

Властям солнечного города остается только надеяться, что мероприятие не превратится в "мега-очередь" за порцией легендарного салата. Местные жители неоднозначно восприняли намерения поваров. В комментариях к публикации им припомнили неприятную ситуацию с приготовлением плова в прошлом году. С их слов, плов тазиками и ведрами забирали на крутых машинах. Поэтому они уверены, что и этот рекордный оливье также достанется только состоятельным жителям Ташкента:

"Опять? Забыли про бесплатный плов? Стыдно было, что люди так ведут себя. Очередной цирк!!!"

"Готовимся к новому позору";

"Одна еда на уме".

Фото: Instagram/vaib.uz

Скептически отнесли к рекорду с оливье и хейтеры. По их мнению, во время приготовления такого количества еды не всегда соблюдаются санитарные нормы.

"В следующем году наверное дойдут до мега-холодца или гигантских голубцов?" – ехидно отшутились они в комментариях.

Кстати, конкурент оливье – популярный новогодний салат селедка под шубой оказывается может привести к развитию атеросклероза. Об этом рассказала врач-эндокринолог из Подмосковья Мария Калошина.