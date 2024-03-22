В Абайской области простились с писателем-фантастом Медеу Сарсеке

Жители Абайской области простились с писателем, драматургом, общественным деятелем и заслуженным гражданином региона Медеу Сарсеке, сообщает Zakon.kz.

Отдать дань памяти погибшему пришли сотни горожан.

Фото: пресс-служба акимата Абайской области

"Медеу Сарсеке был наставником и учителем, воспитавшим не одно молодое поколение. Его вклад в развитие казахской научно-фантастической литературы останется навсегда запечатленным в памяти". Пресс-служба акимата Абайской области

Медеу Сапаулы Сарсеке родился 2 января 1936 года в селе Кайнар Абдралинского района. Писателем выпущено более 43 изданий на казахском языке и 20 изданий – на русском языке. Он был удостоен ордена "Құрмет", "Парасат" и звания "Абай облысының құрметті азаматы".

Фото: пресс-служба акимата Абайской области

Писатель оставил неизгладимый след в истории казахской научно-фантастической литературы. Он дебютировал в литературе в 1955 году как писатель-фантаст: в 1959-1965 опубликовал ряд научно-фантастических повестей и эссе на казахском языке. Произведение "Седьмая волна" переиздавалось несколько раз тиражом 100 тысяч экземпляров и получило широкую известность в СССР. Благодаря этим изданиям Медеу Сарсеке был принят в Союз писателей СССР (1962). До их появления в истории казахской литературы еще не было подобных произведений, за что писатель получил от критиков звание "пионера казахской фантастики".

Ранее сообщалось, что в возрасте 88 лет ушел из жизни известный казахстанский писатель Медеу Сарсеке. Об этом стало известно 21 марта 2024 года из телеграммы соболезнования главы государства Касым-Жомарта Токаева, которую он направил родным и близким драматурга.