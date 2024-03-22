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40 интернет-казино прекратили работу в Уральске

40 интернет-казино прекратили работу в Уральске, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 14:28 Фото: pixabay
Решением суда 40 интернет-казино заблокировали в Уральске, передает Zakon.kz.

Издание "Мой город" пишет, что прокуратура ЗКО ведет работу по профилактике лудомании. По итогам мониторинга интернета выявлены 40 сайтов казино. Они работали, несмотря на их запрет на территории страны.

"Легкость доступа к ресурсам приводит к игровой зависимости, затрагивая все возрастные группы, что в свою очередь приносит неисчислимые беды, разрушая тысячи семей, толкая многих на преступления и суициды. Зависимость наносит огромный вред и подрастающему поколению, азартные онлайн-игры превращаются в повседневный досуг детей", – сообщили прокуроры.

По решению Уральского городского суда №2 деятельность этих 40 интернет-казино прекращена.

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